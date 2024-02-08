https://ria.ru/20240208/almazy-1926275296.html
США запретили ввоз алмазов из России
США запретили ввоз алмазов из России - РИА Новости, 09.02.2024
США запретили ввоз алмазов из России
Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T22:11
2024-02-08T22:11
2024-02-09T01:13
экономика
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/60/1524886094_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d23730e87a79dae1ac1101a02c807e22.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной генеральной лицензии минфина США.Решение принято "по итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности".Решение вступит в силу с 1 марта текущего года.Кроме того, с этой же даты запрещается импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/60/1524886094_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_12630c232b589647320b7ec0c207d796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия
США запретили ввоз алмазов из России
США с марта запрещают ввоз алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной генеральной лицензии минфина США.
Решение принято "по итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности".
Решение вступит в силу с 1 марта текущего года.
Кроме того, с этой же даты запрещается импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.
Эксперты рассказали, к чему приведут санкции G7 на алмазы из России