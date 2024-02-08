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США запретили ввоз алмазов из России - РИА Новости, 09.02.2024
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22:11 08.02.2024 (обновлено: 01:13 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/almazy-1926275296.html
США запретили ввоз алмазов из России
США запретили ввоз алмазов из России - РИА Новости, 09.02.2024
США запретили ввоз алмазов из России
Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T22:11
2024-02-09T01:13
экономика
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной генеральной лицензии минфина США.Решение принято "по итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности".Решение вступит в силу с 1 марта текущего года.Кроме того, с этой же даты запрещается импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html
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экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
США запретили ввоз алмазов из России

США с марта запрещают ввоз алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной генеральной лицензии минфина США.
Решение принято "по итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности".
Решение вступит в силу с 1 марта текущего года.
Кроме того, с этой же даты запрещается импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.
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