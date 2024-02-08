https://ria.ru/20240208/almazy-1926275296.html

США запретили ввоз алмазов из России

США запретили ввоз алмазов из России - РИА Новости, 09.02.2024

США запретили ввоз алмазов из России

Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T22:11

2024-02-08T22:11

2024-02-09T01:13

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сша

россия

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты с 1 марта налагают запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, это следует из опубликованной генеральной лицензии минфина США.Решение принято "по итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности".Решение вступит в силу с 1 марта текущего года.Кроме того, с этой же даты запрещается импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия