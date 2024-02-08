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Путин на мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук. Трансляция
Путин на мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук. Трансляция - РИА Новости, 08.02.2024
Путин на мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:28
2024-02-08T19:28
2024-02-08T19:28
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
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Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук.
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Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук
Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук
2024-02-08T19:28
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PT59M24S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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общество, россия, владимир путин, российская академия наук, видео
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин на мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук.
2024-02-08T19:28
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PT59M24S
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук.