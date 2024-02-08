Китай обеспокоен планом Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима"
Китай обеспокоен планом Японии по сбросу зараженной воды с АЭС "Фукусима"
© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Китай обеспокоен надежностью и безопасностью плана Японии по сбросу зараженной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в долгосрочной перспективе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
На АЭС "Фукусима-1" в среду произошла утечка воды с радионуклидами из оборудования по ее очистке. По подсчетам ТЕРСО (компания - оператор аварийной АЭС), объем воды равен 5,5 тонны, в ней содержатся радионуклиды, в том числе радиоактивные цезий и стронций. Содержание радиоактивных веществ оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Значительная часть воды, предположительно, впиталась в почву.
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"План Японии по сбросу воды в море рассчитан на 30 и более лет, может ли Япония гарантировать, что управление сбросом воды в будущем будет безопасным и надежным? Могут ли устройства очистки радиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1" и сооружения для сброса в море работать стабильно и эффективно в долгосрочной перспективе? У нас есть основания для беспокойства по этому поводу и для того, чтобы изобразить огромный вопросительный знак", - заявил дипломат.
Ван Вэньбинь призвал Токио серьезно отнестись к обеспокоенности международного сообщества и ответственным образом утилизировать зараженную воду с аварийной АЭС.
Вместе с тем он призвал Японию в полной мере содействовать созданию независимого и эффективного долгосрочного международного механизма мониторинга с соседними странами и другими заинтересованными сторонами, а также эффективно предотвращать необратимые последствия сброса воды с АЭС в море.