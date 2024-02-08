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Китай обеспокоен планом Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима"

Китай обеспокоен планом Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 08.02.2024

Китай обеспокоен планом Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима"

Китай обеспокоен надежностью и безопасностью плана Японии по сбросу зараженной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в долгосрочной перспективе, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:12

2024-02-08T12:12

2024-02-08T12:12

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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Китай обеспокоен надежностью и безопасностью плана Японии по сбросу зараженной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в долгосрочной перспективе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. На АЭС "Фукусима-1" в среду произошла утечка воды с радионуклидами из оборудования по ее очистке. По подсчетам ТЕРСО (компания - оператор аварийной АЭС), объем воды равен 5,5 тонны, в ней содержатся радионуклиды, в том числе радиоактивные цезий и стронций. Содержание радиоактивных веществ оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Значительная часть воды, предположительно, впиталась в почву. "План Японии по сбросу воды в море рассчитан на 30 и более лет, может ли Япония гарантировать, что управление сбросом воды в будущем будет безопасным и надежным? Могут ли устройства очистки радиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1" и сооружения для сброса в море работать стабильно и эффективно в долгосрочной перспективе? У нас есть основания для беспокойства по этому поводу и для того, чтобы изобразить огромный вопросительный знак", - заявил дипломат. Ван Вэньбинь призвал Токио серьезно отнестись к обеспокоенности международного сообщества и ответственным образом утилизировать зараженную воду с аварийной АЭС. Вместе с тем он призвал Японию в полной мере содействовать созданию независимого и эффективного долгосрочного международного механизма мониторинга с соседними странами и другими заинтересованными сторонами, а также эффективно предотвращать необратимые последствия сброса воды с АЭС в море.

https://ria.ru/20240125/aes-1923336214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, китай, токио, фукусима-1, терсо