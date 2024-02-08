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Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии - РИА Новости, 08.02.2024
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11:47 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/aes-1926117269.html
Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии
Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии - РИА Новости, 08.02.2024
Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии
Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:47
2024-02-08T11:47
в мире
япония
аэс "цуруга"
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK. Ранее сообщалось, что дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Пострадавших нет. Утром на энергоблоке сработала противопожарная сигнализация, при осмотре выяснилось, что из находящейся в турбинном отсеке вентиляции выходит дым и заметны искры. Вентиляционная система служит для выводы воздуха из отсека наружу. После того, как сотрудник станции выключил ее из сети, возгорание прекратилось. По замерам на точках мониторинга радиационный фон в норме. На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.
https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html
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в мире, япония, аэс "цуруга"
В мире, Япония, АЭС "Цуруга"
Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии

Власти: дым на АЭС "Цуруга" в Японии вызвали искры в системе вентиляции

© AFP 2024 / Jiji PressАЭС "Цуруга" в Японии
АЭС Цуруга в Японии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AFP 2024 / Jiji Press
АЭС "Цуруга" в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось, что дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Пострадавших нет.
Утром на энергоблоке сработала противопожарная сигнализация, при осмотре выяснилось, что из находящейся в турбинном отсеке вентиляции выходит дым и заметны искры. Вентиляционная система служит для выводы воздуха из отсека наружу. После того, как сотрудник станции выключил ее из сети, возгорание прекратилось.
По замерам на точках мониторинга радиационный фон в норме.
На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.
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В миреЯпонияАЭС "Цуруга"
 
 
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