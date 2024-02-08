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Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии
Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии - РИА Новости, 08.02.2024
Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии
Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:47
2024-02-08T11:47
2024-02-08T11:47
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK. Ранее сообщалось, что дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Пострадавших нет. Утром на энергоблоке сработала противопожарная сигнализация, при осмотре выяснилось, что из находящейся в турбинном отсеке вентиляции выходит дым и заметны искры. Вентиляционная система служит для выводы воздуха из отсека наружу. После того, как сотрудник станции выключил ее из сети, возгорание прекратилось. По замерам на точках мониторинга радиационный фон в норме. На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.
https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, аэс "цуруга"
В мире, Япония, АЭС "Цуруга"
Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии
Власти: дым на АЭС "Цуруга" в Японии вызвали искры в системе вентиляции
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости.
Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK
.
Ранее сообщалось, что дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Пострадавших нет.
Утром на энергоблоке сработала противопожарная сигнализация, при осмотре выяснилось, что из находящейся в турбинном отсеке вентиляции выходит дым и заметны искры. Вентиляционная система служит для выводы воздуха из отсека наружу. После того, как сотрудник станции выключил ее из сети, возгорание прекратилось.
По замерам на точках мониторинга радиационный фон в норме.
На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.
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