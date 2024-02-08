https://ria.ru/20240208/aes-1926117269.html

Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии

Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии - РИА Новости, 08.02.2024

Названа причина появления дыма на АЭС "Цуруга" в Японии

Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:47

2024-02-08T11:47

2024-02-08T11:47

в мире

япония

аэс "цуруга"

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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Зафиксированный утром дым на АЭС "Цуруга" в Японии был вызван задымлением и искрами в вентиляции первого энергоблока, сообщил телеканал NHK. Ранее сообщалось, что дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Пострадавших нет. Утром на энергоблоке сработала противопожарная сигнализация, при осмотре выяснилось, что из находящейся в турбинном отсеке вентиляции выходит дым и заметны искры. Вентиляционная система служит для выводы воздуха из отсека наружу. После того, как сотрудник станции выключил ее из сети, возгорание прекратилось. По замерам на точках мониторинга радиационный фон в норме. На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.

https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, аэс "цуруга"