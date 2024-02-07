https://ria.ru/20240207/zhivotnye-1925866092.html

Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички

Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички - РИА Новости, 07.02.2024

Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички

Запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:31

2024-02-07T10:31

2024-02-07T11:12

происшествия

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/51/1504955191_0:134:2694:1649_1920x0_80_0_0_b04208b209b5de6559c3fc4f676bb291.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными."Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур", — пояснил он.Колесников напомнил, что среди акционеров большей части пригородных компаний, помимо РЖД, есть и регионы."Безусловно, эти изменения мы в установленном порядке согласуем. Я уверен, что никаких противоречий не будет по этому поводу. Но действующие нормативные документы будут распространяться на все пригородные компании", — добавил Колесников.Вопрос о правилах перевозки животных в России стал широко обсуждаться после резонансного случая с котом Твиксом. Пассажиры во время стоянки сообщили проводнице о гуляющем по вагону животном, проводница не нашла его хозяина и в соответствии со служебными инструкциями высадила из поезда. Впоследствии кота нашли мертвым в километре от этого места. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях.

https://ria.ru/20240206/zasedanie-1925750108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ржд