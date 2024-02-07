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Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички - РИА Новости, 07.02.2024
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10:31 07.02.2024 (обновлено: 11:12 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/zhivotnye-1925866092.html
Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички
Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички - РИА Новости, 07.02.2024
Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички
Запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:31
2024-02-07T11:12
происшествия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными.&quot;Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур&quot;, — пояснил он.Колесников напомнил, что среди акционеров большей части пригородных компаний, помимо РЖД, есть и регионы."Безусловно, эти изменения мы в установленном порядке согласуем. Я уверен, что никаких противоречий не будет по этому поводу. Но действующие нормативные документы будут распространяться на все пригородные компании", — добавил Колесников.Вопрос о правилах перевозки животных в России стал широко обсуждаться после резонансного случая с котом Твиксом. Пассажиры во время стоянки сообщили проводнице о гуляющем по вагону животном, проводница не нашла его хозяина и в соответствии со служебными инструкциями высадила из поезда. Впоследствии кота нашли мертвым в километре от этого места. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях.
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происшествия, ржд
Происшествия, РЖД
Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички

РЖД планирует запретить высадку животных без хозяина из электричек

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКот в переноске
Кот в переноске - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными.
«

"Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур", — пояснил он.

Колесников напомнил, что среди акционеров большей части пригородных компаний, помимо РЖД, есть и регионы.
"Безусловно, эти изменения мы в установленном порядке согласуем. Я уверен, что никаких противоречий не будет по этому поводу. Но действующие нормативные документы будут распространяться на все пригородные компании", — добавил Колесников.
Вопрос о правилах перевозки животных в России стал широко обсуждаться после резонансного случая с котом Твиксом. Пассажиры во время стоянки сообщили проводнице о гуляющем по вагону животном, проводница не нашла его хозяина и в соответствии со служебными инструкциями высадила из поезда. Впоследствии кота нашли мертвым в километре от этого места. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях.
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