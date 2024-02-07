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В Башкирии спасли беременную женщину, застрявшую на автомобиле в снегу
В Башкирии спасли беременную женщину, застрявшую на автомобиле в снегу - РИА Новости, 07.02.2024
В Башкирии спасли беременную женщину, застрявшую на автомобиле в снегу
В Белорецком районе Башкирии спасатели помогли беременной женщине, застрявшей на машине в снегу по пути в роддом, сообщили в Госкомитете региона по ЧС. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:29
2024-02-07T14:29
2024-02-07T16:57
хорошие новости
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УФА, 7 фев — РИА Новости. В Белорецком районе Башкирии спасатели помогли беременной женщине, застрявшей на машине в снегу по пути в роддом, сообщили в Госкомитете региона по ЧС."В машине находилась женщина на девятом месяце беременности с четырехлетним сыном. Утром женщина решила собственными силами добраться до роддома в город Белорецк из деревни Яндек, но, не доехав буквально 500 метров до трассы Уфа — Белорецк, машина застряла в снегу", — говорится в сообщении.Спасатели доставили женщину в родильное отделение белорецкой городской больницы, а ребенка забрала бабушка.Синоптики сообщают, что в Башкирии местами идет обильный снегопад. На нескольких участках дорог федерального и регионального значения ввели ограничения движения транспорта.
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происшествия, белорецк, белорецкий район, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Белорецк, Белорецкий район, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии спасли беременную женщину, застрявшую на автомобиле в снегу
Спасатели Башкирии спасли и отвезли в роддом женщину, застрявшую на авто в снегу