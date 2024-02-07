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"Печально". Французский генерал раскрыл, что Зеленский задумал в зоне СВО
"Печально". Французский генерал раскрыл, что Зеленский задумал в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2024
"Печально". Французский генерал раскрыл, что Зеленский задумал в зоне СВО
Если президент Украины Владимир Зеленский возьмет на себя руководство операциями на фронте, сместив главкома Залужного, это приведет к печальным последствиям... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:38
2024-02-07T19:38
2024-02-07T19:38
политика
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский возьмет на себя руководство операциями на фронте, сместив главкома Залужного, это приведет к печальным последствиям для страны, заявил генерал Николя Ришу, бывший командующий французской 7-й танковой бригадой. Его цитирует L’Express."Возможны печальные последствия в долгой перспективе, если президент Зеленский захочет взять в свои руки проведение военных операций", — полагает офицер.По мнению Ришу, увольнение Залужного серьезно ослабит политические позиции президента Украины. Некоторые могут обвинить его в том, что он просто избавился от потенциального соперника, говорится в статье.В понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене действующего главкома ВСУ. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Печально". Французский генерал раскрыл, что Зеленский задумал в зоне СВО
Генерал Ришу: желание Зеленского возглавить операции приведет к печальному итогу