https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1926021290.html

"Печально". Французский генерал раскрыл, что Зеленский задумал в зоне СВО

"Печально". Французский генерал раскрыл, что Зеленский задумал в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2024

"Печально". Французский генерал раскрыл, что Зеленский задумал в зоне СВО

Если президент Украины Владимир Зеленский возьмет на себя руководство операциями на фронте, сместив главкома Залужного, это приведет к печальным последствиям... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:38

2024-02-07T19:38

2024-02-07T19:38

политика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский возьмет на себя руководство операциями на фронте, сместив главкома Залужного, это приведет к печальным последствиям для страны, заявил генерал Николя Ришу, бывший командующий французской 7-й танковой бригадой. Его цитирует L’Express."Возможны печальные последствия в долгой перспективе, если президент Зеленский захочет взять в свои руки проведение военных операций", — полагает офицер.По мнению Ришу, увольнение Залужного серьезно ослабит политические позиции президента Украины. Некоторые могут обвинить его в том, что он просто избавился от потенциального соперника, говорится в статье.В понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене действующего главкома ВСУ. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины