https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1925911772.html

Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу

Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу - РИА Новости, 07.02.2024

Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу

Владимир Зеленский через подставных лиц скупает зарубежную недвижимость и яхты, что может говорить о подготовке к побегу, написал бывший лидер запрещенной на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:12

2024-02-07T13:12

2024-02-07T15:46

в мире

украина

россия

дубай

виктор медведчук

владимир зеленский

оппозиционная платформа - за жизнь

сергей шефир

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский через подставных лиц скупает зарубежную недвижимость и яхты, что может говорить о подготовке к побегу, написал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на портале движения "Другая Украина"."Вместо помощи пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит "честно заработанные" на войне деньги в офшоры. Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании", — говорится в материале.По данным Медведчука, именно на Шефира Зеленский оформил все свои офшорные активы перед президентскими выборами. В ноябре 2023 года стало известно, что Сергей Шефир и его брат Борис купили две яхты общей стоимостью 75 миллионов долларов.Украинский президент, судя по всему, перестал надеяться на американцев и обещанную виллу во Флориде и через подставных лиц купил элитные апартаменты в Дубае, говорится в статье.Речь, по данным Медведчука, идет о приобретении Шефиром квартиры в жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS площадью более 600 квадратных метров на острове Jumeirah Bay Island. Ее стоимость 62,1 миллиона дирхам (примерно 16,9 миллиона долларов), сделку закрыли 22 декабря, о чем свидетельствуют записи в архиве Dubai Land Department.По словам политика, "так крыса прорыла себе очередную нору для побега". Он назвал циничной ложью утверждения Зеленского, что украинцы сражаются за свое существование. На территориях, вошедших в состав России, нет никакого геноцида, а бывшим украинским гражданам оказывают всестороннюю помощь, указал Медведчук."Владимир Путин не раз заявлял, что украинцы россиянам не враги, поэтому поражение ждет власть Зеленского, а не украинский народ. Сегодня украинские солдаты погибают вовсе не за Украину, которую власть продала Западу, а за коррупционные схемы, на которых эта власть обогащается", — говорится в статье.Сотни тысяч украинцев погибают за "скромную квартирку" Зеленского на острове в теплом море, миллионы граждан вынужденно стали беженцами, потеряв жилье и родину, в то время как он сам нашел себе и новую родину, и престижное жилье, заключил Медведчук.

https://ria.ru/20240207/otstavka-1925860392.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925567248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дубай, виктор медведчук, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь, сергей шефир