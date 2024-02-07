https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1925896373.html

СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию

СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию

Владимир Зеленский в конце следующей недели собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине, сообщает издание Tagesspiegel со РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:14

2024-02-07T12:14

2024-02-07T12:14

в мире

германия

украина

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в конце следующей недели собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. "В конце следующей недели президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию со своим вторым визитом", - пишет издание. По его данным, он намерен участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 16 по 18 февраля.

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, владимир зеленский