https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1925896373.html
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию
Владимир Зеленский в конце следующей недели собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине, сообщает издание Tagesspiegel со РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:14
2024-02-07T12:14
2024-02-07T12:14
в мире
германия
украина
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в конце следующей недели собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. "В конце следующей недели президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию со своим вторым визитом", - пишет издание. По его данным, он намерен участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 16 по 18 февраля.
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию
Tagesspiegel: Зеленский на следующей неделе планирует посетить Германию