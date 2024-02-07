Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1925896373.html
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию
Владимир Зеленский в конце следующей недели собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине, сообщает издание Tagesspiegel со РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:14
2024-02-07T12:14
в мире
германия
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в конце следующей недели собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. "В конце следующей недели президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию со своим вторым визитом", - пишет издание. По его данным, он намерен участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 16 по 18 февраля.
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Германию

Tagesspiegel: Зеленский на следующей неделе планирует посетить Германию

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в конце следующей недели собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.
"В конце следующей недели президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию со своим вторым визитом", - пишет издание.
По его данным, он намерен участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 16 по 18 февраля.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией
24 января, 08:00
 
В миреГерманияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала