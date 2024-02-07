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Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году

Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году - РИА Новости, 07.02.2024

Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году

Реальная заработная плата жителей России за прошлый год увеличилась на 7,7%, это обусловлено рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, сообщил... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:55

2024-02-07T16:55

2024-02-07T16:55

россия

антон котяков

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ржд

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реальная заработная плата жителей России за прошлый год увеличилась на 7,7%, это обусловлено рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Величина минимального размера оплаты труда напрямую влияет на доход 4,8 миллиона наших граждан. По последним данным Росстата, реальная заработная плата в 2023 году возросла на 7,7%. Это в значительной мере следствие сформировавшегося рынка труда соискателей и возросшего спроса на кадры, особенно в производственном секторе", - сказал Котяков во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек. Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе, благодаря государственной службе занятости, которая работает не только с соискателями, но и с работодателями. "Среди клиентов службы у нас практически все крупные компании - это и РЖД, и Росатом, КАМАЗ, Калашников и многие другие", - добавил Котяков.

https://ria.ru/20240112/dokhody-1920903921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, антон котяков, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд