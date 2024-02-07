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Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году - РИА Новости, 07.02.2024
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16:55 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/zarplaty-1925976416.html
Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году
Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году - РИА Новости, 07.02.2024
Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году
Реальная заработная плата жителей России за прошлый год увеличилась на 7,7%, это обусловлено рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, сообщил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:55
2024-02-07T16:55
россия
антон котяков
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реальная заработная плата жителей России за прошлый год увеличилась на 7,7%, это обусловлено рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Величина минимального размера оплаты труда напрямую влияет на доход 4,8 миллиона наших граждан. По последним данным Росстата, реальная заработная плата в 2023 году возросла на 7,7%. Это в значительной мере следствие сформировавшегося рынка труда соискателей и возросшего спроса на кадры, особенно в производственном секторе", - сказал Котяков во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек. Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе, благодаря государственной службе занятости, которая работает не только с соискателями, но и с работодателями. "Среди клиентов службы у нас практически все крупные компании - это и РЖД, и Росатом, КАМАЗ, Калашников и многие другие", - добавил Котяков.
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россия, антон котяков, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд
Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД
Котяков оценил рост реальных зарплат россиян в 2023 году

Котяков: реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7 процента

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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реальная заработная плата жителей России за прошлый год увеличилась на 7,7%, это обусловлено рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Величина минимального размера оплаты труда напрямую влияет на доход 4,8 миллиона наших граждан. По последним данным Росстата, реальная заработная плата в 2023 году возросла на 7,7%. Это в значительной мере следствие сформировавшегося рынка труда соискателей и возросшего спроса на кадры, особенно в производственном секторе", - сказал Котяков во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Он отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек. Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе, благодаря государственной службе занятости, которая работает не только с соискателями, но и с работодателями.
"Среди клиентов службы у нас практически все крупные компании - это и РЖД, и Росатом, КАМАЗ, Калашников и многие другие", - добавил Котяков.
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РоссияАнтон КотяковВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖД
 
 
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