https://ria.ru/20240207/zapad-1925877885.html

Матвиенко призвала сообщить Западу о последствиях поставок оружия ВСУ

Матвиенко призвала сообщить Западу о последствиях поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024

Матвиенко призвала сообщить Западу о последствиях поставок оружия ВСУ

Необходимо информировать граждан других государств о последствиях поставок оружия Западом ВСУ, Запад скрывает от своих граждан тот факт, что российский Ил-76 с... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:11

2024-02-07T11:11

2024-02-07T11:11

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Необходимо информировать граждан других государств о последствиях поставок оружия Западом ВСУ, Запад скрывает от своих граждан тот факт, что российский Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американскими ракетами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Совфед принял обращение, в котором сенаторы РФ говорят о превращении государств коллективного Запада в прямых соучастников преступлений киевского режима в связи с продолжающимися поставками оружия, СФ призвал незамедлительно прекратить эти поставки. "Я думаю, что должны услышать не только парламенты, но надо дать поручение через министерство иностранных дел и наши посольства в этих странах, и не только в этих, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации, общественность. Ведь всё скрывают, всё покрывают. Даже когда абсолютно доказано, что Ил-76 был сбит американскими ракетами Patriot, что там находились украинские военнопленные, которых везли на обмен и ждали жёны и семьи. Только безумные люди могут принимать такие решения", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Зампред Совфеда Константин Косачев добавил, что Киев, нанося удары по мирным объектам и гражданам РФ, совершает ужасные преступления "с пугающей регулярностью". По его словам, удары не могли бы быть нанесены, если бы не оружие, поставляемое странами коллективного Запада, у самой Украины не было таких дальнобойных средств поражения. "Страны Запада делают вид, что они здесь ни при чём, что они не являются участниками конфликта, а когда они поставляют оружие, то, дескать, договариваются с украинской стороной о том, что будут соблюдаться так называемые правила войны. А главное правило войны – это не бить по мирным людям", - сказал Косачев. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, украина, совет федерации рф, в мире, нато, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр