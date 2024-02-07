https://ria.ru/20240207/zakon-1925982728.html

"Будет сопротивление": полковника СБУ испугал новый план Киева

"Будет сопротивление": полковника СБУ испугал новый план Киева - РИА Новости, 07.02.2024

"Будет сопротивление": полковника СБУ испугал новый план Киева

Принятие нового закона о мобилизации приведет к восстанию на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:20

2024-02-07T17:20

2024-02-07T17:20

в мире

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олег стариков

владимир зеленский

служба безопасности украины

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Принятие нового закона о мобилизации приведет к восстанию на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Закон примут. <…> Это приведет к тому, что народ закон выполнять не будет, а это приведет к репрессиям, к ужесточению, а ужесточение приведет к сопротивлению", —отметил он.Стариков добавил, что этот закон еще сильнее подорвет отношения между народом и властью. Кроме того, добавил он, его принятие создаст ситуацию, когда на фронте окажутся в том числе работники ЖКХ, что повлечет за собой коллапс всей этой сферы."Наберут всех дворников, сантехников. <…> То, что будет падать ЖКХ, это страшно. Света, воды может не быть", — поделился он опасениями.Ранее в среду стало известно о принятии в первом чтении скандального законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240207/kapitulyatsiya-1925888191.html

https://ria.ru/20240207/odessa-1925917998.html

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в мире, украина, олег стариков, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины