https://ria.ru/20240207/zakon-1925968052.html
Совфед одобрил закон о совершенствовании системы единства измерений
Совфед одобрил закон о совершенствовании системы единства измерений - РИА Новости, 07.02.2024
Совфед одобрил закон о совершенствовании системы единства измерений
Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы обеспечения единства измерений с учетом правоприменительной практики. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:23
2024-02-07T16:23
2024-02-07T16:30
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы обеспечения единства измерений с учетом правоприменительной практики. Документ уточняет понятийный аппарат закона "Об обеспечении единства измерений", а также сферу его применения и госрегулирования. В эталонную базу РФ, помимо государственных эталонов, включаются также эталоны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одной из норм документа стала "амнистия для средств измерений, допущенных к применению до вступления в силу законодательства об обеспечении единства измерений", говорил ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев. С введением в РФ госрегулирования в этой сфере к применению стали допускаться только средства измерений утвержденного типа, а многочисленное измерительное оборудование, изготовленное в 1980-х годах, осталось за рамками законодательства, пояснял он. Таких средств измерений особенно много на промышленных предприятиях и предприятиях ОПК, отмечал глава Росстандарта. Другой новеллой является введение регламентации использования иностранных средств измерений при проведении работ за пределами России. С этим сталкивается, например, госкорпорация "Росатом" при строительстве объектов в других государствах. Кроме того, измерительное оборудование зарубежного производства используется на газовозах при погрузке и выгрузке сжиженного природного газа. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, которые касаются Государственной метрологической службы и начнут действовать с 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20240206/notarius-1925652104.html
https://ria.ru/20240207/sovfed-1925932085.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Совфед одобрил закон о совершенствовании системы единства измерений
В СФ одобрили закон о совершенствовании системы обеспечения единства измерений
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы обеспечения единства измерений с учетом правоприменительной практики.
Документ уточняет понятийный аппарат закона "Об обеспечении единства измерений", а также сферу его применения и госрегулирования. В эталонную базу РФ, помимо государственных эталонов, включаются также эталоны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В Совфеде предложили снизить стоимость дистанционных услуг нотариусов
Одной из норм документа стала "амнистия для средств измерений, допущенных к применению до вступления в силу законодательства об обеспечении единства измерений", говорил ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев. С введением в РФ госрегулирования в этой сфере к применению стали допускаться только средства измерений утвержденного типа, а многочисленное измерительное оборудование, изготовленное в 1980-х годах, осталось за рамками законодательства, пояснял он.
Таких средств измерений особенно много на промышленных предприятиях и предприятиях ОПК, отмечал глава Росстандарта.
Другой новеллой является введение регламентации использования иностранных средств измерений при проведении работ за пределами России. С этим сталкивается, например, госкорпорация "Росатом" при строительстве объектов в других государствах. Кроме того, измерительное оборудование зарубежного производства используется на газовозах при погрузке и выгрузке сжиженного природного газа.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, которые касаются Государственной метрологической службы и начнут действовать с 1 января 2026 года.
СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести