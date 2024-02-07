https://ria.ru/20240207/zakon-1925968052.html

Совфед одобрил закон о совершенствовании системы единства измерений

Совфед одобрил закон о совершенствовании системы единства измерений - РИА Новости, 07.02.2024

Совфед одобрил закон о совершенствовании системы единства измерений

Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы обеспечения единства измерений с учетом правоприменительной практики. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:23

2024-02-07T16:23

2024-02-07T16:30

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы обеспечения единства измерений с учетом правоприменительной практики. Документ уточняет понятийный аппарат закона "Об обеспечении единства измерений", а также сферу его применения и госрегулирования. В эталонную базу РФ, помимо государственных эталонов, включаются также эталоны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одной из норм документа стала "амнистия для средств измерений, допущенных к применению до вступления в силу законодательства об обеспечении единства измерений", говорил ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев. С введением в РФ госрегулирования в этой сфере к применению стали допускаться только средства измерений утвержденного типа, а многочисленное измерительное оборудование, изготовленное в 1980-х годах, осталось за рамками законодательства, пояснял он. Таких средств измерений особенно много на промышленных предприятиях и предприятиях ОПК, отмечал глава Росстандарта. Другой новеллой является введение регламентации использования иностранных средств измерений при проведении работ за пределами России. С этим сталкивается, например, госкорпорация "Росатом" при строительстве объектов в других государствах. Кроме того, измерительное оборудование зарубежного производства используется на газовозах при погрузке и выгрузке сжиженного природного газа. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, которые касаются Государственной метрологической службы и начнут действовать с 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20240206/notarius-1925652104.html

https://ria.ru/20240207/sovfed-1925932085.html

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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"