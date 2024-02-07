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В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона

В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона - РИА Новости, 07.02.2024

В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона

Калининградская область находится под надежной защитой Балтийского флота, жителям бояться нечего, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:48

2024-02-07T14:48

2024-02-07T17:39

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КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Калининградская область находится под надежной защитой Балтийского флота, жителям бояться нечего, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.Так он прокомментировал слова бывшего заместителя министра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака в газете Rzeczpospolita, где тот назвал Калининград якобы "оккупированной территорией" и заявил, что Польша должна его захватить. "Для начала посоветуем все-таки польскому военному руководителю открыть учебник истории и внимательно его почитать. Калининградская область — это не оккупированная территория, это территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнику — Российской Федерации в результате мирного договора. Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться", — подчеркнул собеседник агентства.Он добавил, что власти Калининградской области, в отличие от соседей, не "бряцают оружием", а работают и развивают регион.В мае прошлого года в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал его граничащим с безумием. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну назвал "Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как преемницы Российской империи".

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924673082.html

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калининградская область

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