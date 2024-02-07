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В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона - РИА Новости, 07.02.2024
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14:48 07.02.2024 (обновлено: 17:39 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/zakhvat-1925939561.html
В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона
В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона - РИА Новости, 07.02.2024
В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона
Калининградская область находится под надежной защитой Балтийского флота, жителям бояться нечего, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:48
2024-02-07T17:39
в мире
калининград
польша
калининградская область
дмитрий песков
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КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Калининградская область находится под надежной защитой Балтийского флота, жителям бояться нечего, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.Так он прокомментировал слова бывшего заместителя министра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака в газете Rzeczpospolita, где тот назвал Калининград якобы "оккупированной территорией" и заявил, что Польша должна его захватить. &quot;Для начала посоветуем все-таки польскому военному руководителю открыть учебник истории и внимательно его почитать. Калининградская область — это не оккупированная территория, это территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнику — Российской Федерации в результате мирного договора. Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться&quot;, — подчеркнул собеседник агентства.Он добавил, что власти Калининградской области, в отличие от соседей, не "бряцают оружием", а работают и развивают регион.В мае прошлого года в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал его граничащим с безумием. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну назвал "Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как преемницы Российской империи".
https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924673082.html
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в мире, калининград, польша, калининградская область, дмитрий песков, вальдемар скшипчак, дмитрий медведев
В мире, Калининград, Польша, Калининградская область, Дмитрий Песков, Вальдемар Скшипчак, Дмитрий Медведев
В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона

В Калининграде заявили, что регион надежно защищен силами Балтийского флота

© РИА Новости / Андрей Финтисов"Рыбная деревня" в Калининграде
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Андрей Финтисов
"Рыбная деревня" в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Калининградская область находится под надежной защитой Балтийского флота, жителям бояться нечего, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
Так он прокомментировал слова бывшего заместителя министра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака в газете Rzeczpospolita, где тот назвал Калининград якобы "оккупированной территорией" и заявил, что Польша должна его захватить.
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"Для начала посоветуем все-таки польскому военному руководителю открыть учебник истории и внимательно его почитать. Калининградская область — это не оккупированная территория, это территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнику — Российской Федерации в результате мирного договора. Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что власти Калининградской области, в отличие от соседей, не "бряцают оружием", а работают и развивают регион.
В мае прошлого года в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал его граничащим с безумием. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну назвал "Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как преемницы Российской империи".

Красная армия полностью освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями вошел в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград, а область — в Калининградскую.

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В миреКалининградПольшаКалининградская областьДмитрий ПесковВальдемар СкшипчакДмитрий Медведев
 
 
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