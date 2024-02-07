https://ria.ru/20240207/yaytsa-1926012682.html

Яйца с начала года подешевели на 2,58 процента, заявили в Росстате

Яйца с начала года подешевели на 2,58 процента, заявили в Росстате - РИА Новости, 07.02.2024

Яйца с начала года подешевели на 2,58 процента, заявили в Росстате

Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, с 30 января по 5 февраля цена на него в среднем упала на 0,73%, с начала года - на 2,58%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:04

2024-02-07T19:04

2024-02-07T19:10

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919057309_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb29e774ca854b32cc7164b504e4b36a.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, с 30 января по 5 февраля цена на него в среднем упала на 0,73%, с начала года - на 2,58%, следует из материалов Росстата. Кроме того, за отчетный период на 0,5% снизились цены на мясо кур, на 0,4% - на гречневую крупу и на 0,3% - на пшено; с начала года по 5 февраля эти продукты подешевели на 3,2%, 1,5% и 1%. Рис и мука подорожали - на 0,17% и 0,23% за отчетную неделю, на 1% и 1,3% - с начала года. "Снизились цены: на... консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,2%), консервы овощные для детского питания, колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,1%)", - перечисляет статведомство. В плодоовощной продукции - сезонный рост: капуста за неделю подорожала на 4,18%, морковь и свекла - на 1,64% и на 2,3% соответственно, огурцы и помидоры прибавили 4,56% и 0,57%, бананы - 0,31%. Кроме того, по данным Росстата, за период с 30 января по 5 февраля изменились цены на картофель и яблоки (плюс 0,9%), на черный чай (плюс 0,6%), на говядину, молоко стерилизованное, сметану и соль поваренную (плюс 0,4%), на мороженую рыбу (плюс 0,3%). В свою очередь свинина, баранина, сосиски, сардельки, вареные колбасы, сливочное масло, маргарин и пастеризованное молоко за отчетный период подорожали на 0,2%, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, хлеб, макаронные изделия и вермишель - на 0,1%.

https://ria.ru/20240206/iran-1925678505.html

https://ria.ru/20240207/kprf-1925885723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)