https://ria.ru/20240207/yasinovataya-1925853870.html

Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником

Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником - РИА Новости, 07.02.2024

Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:30

2024-02-07T09:30

2024-02-07T09:30

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.00 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях на данный момент не сообщается. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия