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Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником - РИА Новости, 07.02.2024
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09:30 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/yasinovataya-1925853870.html
Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником
Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником - РИА Новости, 07.02.2024
Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:30
2024-02-07T09:30
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.00 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях на данный момент не сообщается. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником

Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.00 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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