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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/vzryvy-1925850719.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях - РИА Новости, 07.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:03
2024-02-07T09:03
специальная военная операция на украине
львовская область
в мире
украина
ивано-франковская область
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве, а также звуках взрывов в Черкасской области. "В Ивано-Франковской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского "5 канала". В свою очередь, телеканал Еspreso.tv сообщает в Telegram-канале о взрывах во Львовской области на западе Украины. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в городе Дрогобыч во Львовской области, а также в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/kharkov-1925846795.html
львовская область
украина
ивано-франковская область
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львовская область, в мире, украина, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, В мире, Украина, Ивано-Франковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях

СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне тревоги

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве, а также звуках взрывов в Черкасской области.
Ивано-Франковской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского "5 канала".
В свою очередь, телеканал Еspreso.tv сообщает в Telegram-канале о взрывах во Львовской области на западе Украины. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в городе Дрогобыч во Львовской области, а также в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовская областьВ миреУкраинаИвано-Франковская область
 
 
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