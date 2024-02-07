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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях - РИА Новости, 07.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:03

2024-02-07T09:03

2024-02-07T09:03

специальная военная операция на украине

львовская область

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ивано-франковская область

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве, а также звуках взрывов в Черкасской области. "В Ивано-Франковской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского "5 канала". В свою очередь, телеканал Еspreso.tv сообщает в Telegram-канале о взрывах во Львовской области на западе Украины. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в городе Дрогобыч во Львовской области, а также в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/kharkov-1925846795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

львовская область, в мире, украина, ивано-франковская область