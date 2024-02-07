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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях - РИА Новости, 07.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:15
2024-02-07T08:15
2024-02-07T08:15
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве. "В Киевской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала "Общественное" в Telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил в Telegram-канале, что в городе раздаются взрывы, работает ПВО. "Общественное" помимо этого сообщило о звуках взрывов в Черкасской области.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Киевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях
"Общественное": в Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы