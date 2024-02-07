https://ria.ru/20240207/vzryvy-1925845836.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях - РИА Новости, 07.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:15

2024-02-07T08:15

2024-02-07T08:15

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

украина

киевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве. "В Киевской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала "Общественное" в Telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил в Telegram-канале, что в городе раздаются взрывы, работает ПВО. "Общественное" помимо этого сообщило о звуках взрывов в Черкасской области.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html

черкасская область

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, черкасская область, украина, киевская область