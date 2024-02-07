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В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде - РИА Новости, 07.02.2024
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21:51 07.02.2024 (обновлено: 23:44 07.02.2024)
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В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде
В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде - РИА Новости, 07.02.2024
В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде
В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:51
2024-02-07T23:44
происшествия
ижевск
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УФА, 7 фев — РИА Новости. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом.&quot;Ничего страшного, это технологический процесс&quot;, — сказали РИА Новости в ЕДДС Ижевска.В местных соцсетях публикуют видео большого огненного взрыва за Ижевском. Некоторые пользователи говорят, что это испытание двигателей или сжигание на полигоне ракетного двигателя.
ижевск
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происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде

В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом технологическим процессом

© Кадр видео из соцсетейВспышка в Ижевске, 7 февраля 2024 года
Вспышка в Ижевске, 7 февраля 2024 года
© Кадр видео из соцсетей
Вспышка в Ижевске, 7 февраля 2024 года
Читать ria.ru в
УФА, 7 фев — РИА Новости. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом.
«

"Ничего страшного, это технологический процесс", — сказали РИА Новости в ЕДДС Ижевска.

В местных соцсетях публикуют видео большого огненного взрыва за Ижевском. Некоторые пользователи говорят, что это испытание двигателей или сжигание на полигоне ракетного двигателя.
© Кадр видео из соцсетейВспышка в Ижевске, 7 февраля 2024 года
Вспышка в Ижевске. 7 февраля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Вспышка в Ижевске, 7 февраля 2024 года
 
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