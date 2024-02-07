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В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде
В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде - РИА Новости, 07.02.2024
В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде
В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:51
2024-02-07T21:51
2024-02-07T23:44
происшествия
ижевск
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УФА, 7 фев — РИА Новости. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом."Ничего страшного, это технологический процесс", — сказали РИА Новости в ЕДДС Ижевска.В местных соцсетях публикуют видео большого огненного взрыва за Ижевском. Некоторые пользователи говорят, что это испытание двигателей или сжигание на полигоне ракетного двигателя.
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск
В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде
В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом технологическим процессом
УФА, 7 фев — РИА Новости. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом.
«
"Ничего страшного, это технологический процесс", — сказали РИА Новости в ЕДДС Ижевска.
В местных соцсетях публикуют видео большого огненного взрыва за Ижевском. Некоторые пользователи говорят, что это испытание двигателей или сжигание на полигоне ракетного двигателя.