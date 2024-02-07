https://ria.ru/20240207/vzryv-1926036858.html

В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде

В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде - РИА Новости, 07.02.2024

В Ижевске объяснили огненный взрыв в пригороде

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:51

2024-02-07T21:51

2024-02-07T23:44

происшествия

ижевск

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УФА, 7 фев — РИА Новости. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ижевска огненный взрыв за городом объяснили технологическим процессом."Ничего страшного, это технологический процесс", — сказали РИА Новости в ЕДДС Ижевска.В местных соцсетях публикуют видео большого огненного взрыва за Ижевском. Некоторые пользователи говорят, что это испытание двигателей или сжигание на полигоне ракетного двигателя.

ижевск

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ижевск