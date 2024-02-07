https://ria.ru/20240207/vzryv-1926013330.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде - РИА Новости, 07.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде

Взрыв прогремел в городе Миргород в Полтавской области Украины, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:11

2024-02-07T19:11

2024-02-07T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Миргород в Полтавской области Украины, сообщил украинский "24 канал". "В Миргородской общине взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "24 канала". Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Полтавской области в момент публикации информации о взрыве звучала воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтавская область, вооруженные силы украины, россия, украина