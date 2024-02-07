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В Пакистане прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 07.02.2024
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11:50 07.02.2024 (обновлено: 12:01 07.02.2024)
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В Пакистане прогремел еще один взрыв
В Пакистане прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 07.02.2024
В Пакистане прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:50
2024-02-07T12:01
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo.Ранее взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших."По меньшей мере 25 человек погибли и более 40 пострадали в среду в результате двух взрывов, направленных против кандитатов на выборах в Белуджистане, всего за день до всеобщих выборов в Пакистане", - говорится в сообщении телеканала.Ранее Geo сообщал, что взрыв произошел возле политического офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара в Ханозайском районе Пишина. Как рассказал телеканалу врач местной больницы, пострадавшие были госпитализированы, и большая часть из них находятся в "критическом состоянии". Как сообщил сам кандидат, взрыв произошел в мотоцикле возле его избирательного штаба.Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
В Пакистане прогремел еще один взрыв

В Пакистане прогремел еще один взрыв, общее число погибших достигло 25

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo.
Ранее взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших.
«
"По меньшей мере 25 человек погибли и более 40 пострадали в среду в результате двух взрывов, направленных против кандитатов на выборах в Белуджистане, всего за день до всеобщих выборов в Пакистане", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Geo сообщал, что взрыв произошел возле политического офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара в Ханозайском районе Пишина. Как рассказал телеканалу врач местной больницы, пострадавшие были госпитализированы, и большая часть из них находятся в "критическом состоянии". Как сообщил сам кандидат, взрыв произошел в мотоцикле возле его избирательного штаба.
Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
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