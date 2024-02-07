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В Пакистане прогремел еще один взрыв
В Пакистане прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 07.02.2024
В Пакистане прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:50
2024-02-07T11:50
2024-02-07T12:01
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пакистан
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo.Ранее взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших."По меньшей мере 25 человек погибли и более 40 пострадали в среду в результате двух взрывов, направленных против кандитатов на выборах в Белуджистане, всего за день до всеобщих выборов в Пакистане", - говорится в сообщении телеканала.Ранее Geo сообщал, что взрыв произошел возле политического офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара в Ханозайском районе Пишина. Как рассказал телеканалу врач местной больницы, пострадавшие были госпитализированы, и большая часть из них находятся в "критическом состоянии". Как сообщил сам кандидат, взрыв произошел в мотоцикле возле его избирательного штаба.Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
https://ria.ru/20240205/erevan-1925446662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
В Пакистане прогремел еще один взрыв
В Пакистане прогремел еще один взрыв, общее число погибших достигло 25
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo
.
Ранее взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана
. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших.
«
"По меньшей мере 25 человек погибли и более 40 пострадали в среду в результате двух взрывов, направленных против кандитатов на выборах в Белуджистане, всего за день до всеобщих выборов в Пакистане", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Geo сообщал, что взрыв произошел возле политического офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара в Ханозайском районе Пишина. Как рассказал телеканалу врач местной больницы, пострадавшие были госпитализированы, и большая часть из них находятся в "критическом состоянии". Как сообщил сам кандидат, взрыв произошел в мотоцикле возле его избирательного штаба.
Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
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