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В Пакистане прогремел еще один взрыв

В Пакистане прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 07.02.2024

В Пакистане прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:50

2024-02-07T11:50

2024-02-07T12:01

в мире

пакистан

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Еще один взрыв произошел в Пакистане, общее число погибших выросло до 25, пострадали более 40 человек, сообщает местный телеканал Geo.Ранее взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших."По меньшей мере 25 человек погибли и более 40 пострадали в среду в результате двух взрывов, направленных против кандитатов на выборах в Белуджистане, всего за день до всеобщих выборов в Пакистане", - говорится в сообщении телеканала.Ранее Geo сообщал, что взрыв произошел возле политического офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара в Ханозайском районе Пишина. Как рассказал телеканалу врач местной больницы, пострадавшие были госпитализированы, и большая часть из них находятся в "критическом состоянии". Как сообщил сам кандидат, взрыв произошел в мотоцикле возле его избирательного штаба.Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.

https://ria.ru/20240205/erevan-1925446662.html

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан