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Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос - РИА Новости, 07.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:28 07.02.2024 (обновлено: 16:13 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vystavka-1925917101.html
Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос
Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос - РИА Новости, 07.02.2024
Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос
Международная выставка-форум "Россия" получила высокие оценки от 90 процентов посетителей, согласно результатам исследования, проведенного ВШЭ и ЭИСИ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:28
2024-02-07T16:13
выставка-форум "россия"
высшая школа экономики (вшэ)
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" получила высокие оценки от 90 процентов посетителей, согласно результатам исследования, проведенного ВШЭ и ЭИСИ. "Исследователи пришли к выводу, что средняя оценка работы выставки демонстрирует рост. Если в первые недели доля высоких оценок — на "8", "9" и "10" — была 85 процентов, то через два месяца увеличилась до 90 процентов, а через три — до 91 процента. Доля гостей, высоко оценивших качество мероприятий выставки, составила 87 процентов в первые недели выставки, 89 процентов спустя два месяца и 90 процентов спустя три месяца", — сообщили на сайте ЭИСИ. Кроме того, 98 процентов участников исследования указали, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться страной, 95 процентов опрошенных отметили, что они вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне. "Положительную динамику показывает образовательная роль выставки. Абсолютное большинство (96 процентов) считает, что узнали на выставке что-то новое. Девяносто четыре процента посетителей сказали о том, что узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре народов России и ее регионов, путешествиях по стране", — говорится в результатах исследования. Девять из десяти гостей выставки "Россия" готовы с высокой вероятностью рекомендовать посетить выставку другим людям. В опросе приняли участие более 6,5 тысячи респондентов — посетителей выставки.
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высшая школа экономики (вшэ), россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Выставка-форум "Россия"
Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос

ВШЭ и ЭИСИ: выставка "Россия" получила высокие оценки 90 процентов посетителей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия съезда "Движения первых" на выставке "Россия"
Церемония открытия съезда Движения первых на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония открытия съезда "Движения первых" на выставке "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" получила высокие оценки от 90 процентов посетителей, согласно результатам исследования, проведенного ВШЭ и ЭИСИ.
"Исследователи пришли к выводу, что средняя оценка работы выставки демонстрирует рост. Если в первые недели доля высоких оценок — на "8", "9" и "10" — была 85 процентов, то через два месяца увеличилась до 90 процентов, а через три — до 91 процента. Доля гостей, высоко оценивших качество мероприятий выставки, составила 87 процентов в первые недели выставки, 89 процентов спустя два месяца и 90 процентов спустя три месяца", — сообщили на сайте ЭИСИ.
"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

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Организатором выступила Волгоградская область.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

Организатором выступила Волгоградская область.

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3 из 18
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На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Мастер-класс от хоккеиста Вячеслава Фетисова, каток на ВДНХ

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

Концерт Сурганова и Оркестр

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

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Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

Показ документальных фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино RТ. Док: Время героев

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

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Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

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Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

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Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

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Дмитрий Ющенко, ветеран боевых действий, спортсмен Паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, первый человек в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

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© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
Кроме того, 98 процентов участников исследования указали, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться страной, 95 процентов опрошенных отметили, что они вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне.
"Положительную динамику показывает образовательная роль выставки. Абсолютное большинство (96 процентов) считает, что узнали на выставке что-то новое. Девяносто четыре процента посетителей сказали о том, что узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре народов России и ее регионов, путешествиях по стране", — говорится в результатах исследования.
Девять из десяти гостей выставки "Россия" готовы с высокой вероятностью рекомендовать посетить выставку другим людям.
В опросе приняли участие более 6,5 тысячи респондентов — посетителей выставки.
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