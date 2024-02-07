https://ria.ru/20240207/vystavka-1925917101.html

Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос

Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос - РИА Новости, 07.02.2024

Почти каждый посетитель выставки "Россия" высоко оценил ее, показал опрос

Международная выставка-форум "Россия" получила высокие оценки от 90 процентов посетителей, согласно результатам исследования, проведенного ВШЭ и ЭИСИ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:28

2024-02-07T13:28

2024-02-07T16:13

выставка-форум "россия"

высшая школа экономики (вшэ)

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" получила высокие оценки от 90 процентов посетителей, согласно результатам исследования, проведенного ВШЭ и ЭИСИ. "Исследователи пришли к выводу, что средняя оценка работы выставки демонстрирует рост. Если в первые недели доля высоких оценок — на "8", "9" и "10" — была 85 процентов, то через два месяца увеличилась до 90 процентов, а через три — до 91 процента. Доля гостей, высоко оценивших качество мероприятий выставки, составила 87 процентов в первые недели выставки, 89 процентов спустя два месяца и 90 процентов спустя три месяца", — сообщили на сайте ЭИСИ. Кроме того, 98 процентов участников исследования указали, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться страной, 95 процентов опрошенных отметили, что они вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне. "Положительную динамику показывает образовательная роль выставки. Абсолютное большинство (96 процентов) считает, что узнали на выставке что-то новое. Девяносто четыре процента посетителей сказали о том, что узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре народов России и ее регионов, путешествиях по стране", — говорится в результатах исследования. Девять из десяти гостей выставки "Россия" готовы с высокой вероятностью рекомендовать посетить выставку другим людям. В опросе приняли участие более 6,5 тысячи респондентов — посетителей выставки.

https://ria.ru/20240204/vdnkh-1925336844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

высшая школа экономики (вшэ), россия, выставка-форум "россия"