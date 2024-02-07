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Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин

Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин - РИА Новости, 07.02.2024

Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин

Проиндексированные с 1 февраля социальные выплаты уже отправили получателям, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:01

2024-02-07T18:01

2024-02-07T18:33

общество

россия

владимир путин

антон котяков

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проиндексированные с 1 февраля социальные выплаты уже отправили получателям, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."С 1 февраля на 7,4 процента проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. <...> Антон Олегович, все это реально заработало, реализуется, выплаты пошли. И как вы прокомментируете все, что в этой сфере происходит?" — обратился он к министру труда Антону Котякову.Президент отметил, что речь идет в том числе о материнском капитале. Для родивших первого ребенка он вырос до 630 тысяч рублей, второго — до 833 тысяч.Глава государства добавил, что с нового года в России произошли и другие изменения в социальной сфере. В частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысили на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Кроме того, единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия для 31 миллиона неработающих пенсионеров увеличились на 7,5 процента.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, антон котяков