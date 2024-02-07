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Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин - РИА Новости, 07.02.2024
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18:01 07.02.2024 (обновлено: 18:33 07.02.2024)
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Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин
Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин - РИА Новости, 07.02.2024
Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин
Проиндексированные с 1 февраля социальные выплаты уже отправили получателям, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:01
2024-02-07T18:33
общество
россия
владимир путин
антон котяков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проиндексированные с 1 февраля социальные выплаты уже отправили получателям, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.&quot;С 1 февраля на 7,4 процента проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. &lt;...&gt; Антон Олегович, все это реально заработало, реализуется, выплаты пошли. И как вы прокомментируете все, что в этой сфере происходит?&quot; — обратился он к министру труда Антону Котякову.Президент отметил, что речь идет в том числе о материнском капитале. Для родивших первого ребенка он вырос до 630 тысяч рублей, второго — до 833 тысяч.Глава государства добавил, что с нового года в России произошли и другие изменения в социальной сфере. В частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысили на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Кроме того, единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия для 31 миллиона неработающих пенсионеров увеличились на 7,5 процента.
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общество, россия, владимир путин, антон котяков
Общество, Россия, Владимир Путин, Антон Котяков
Индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян, сообщил Путин

Путин: проиндексированные с 1 февраля социальные выплаты пошли к получателям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проиндексированные с 1 февраля социальные выплаты уже отправили получателям, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«

"С 1 февраля на 7,4 процента проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. <...> Антон Олегович, все это реально заработало, реализуется, выплаты пошли. И как вы прокомментируете все, что в этой сфере происходит?" — обратился он к министру труда Антону Котякову.

Президент отметил, что речь идет в том числе о материнском капитале. Для родивших первого ребенка он вырос до 630 тысяч рублей, второго — до 833 тысяч.
Глава государства добавил, что с нового года в России произошли и другие изменения в социальной сфере. В частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысили на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Кроме того, единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия для 31 миллиона неработающих пенсионеров увеличились на 7,5 процента.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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