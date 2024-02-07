https://ria.ru/20240207/vylov-1926002804.html

Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14 процентов

Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14 процентов - РИА Новости, 07.02.2024

Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14 процентов

Российские рыбаки с начала года по состоянию на 6 февраля выловили 516,6 тысячи тонн рыбы - на 14% выше уровня на ту же дату прошлого года, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:20

2024-02-07T18:20

2024-02-07T18:20

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 6 февраля выловили 516,6 тысячи тонн рыбы - на 14% выше уровня на ту же дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. "Российские рыбаки не сбавляют темпа вылова с начала года. К 6 февраля, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыто 516,6 тысячи тонн - на 14% больше, чем в прошлом году на эту же дату", - говорится в сообщении. В том числе объем добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне увеличился на 24,3%, до 465 тысяч тонн. Удачно развивается путина минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях, добавили в ведомстве. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 6,2 тысячи тонн, что на 29% больше уровня годом ранее. Успешно идет помысел хамсы: прирост оставил 33% - добыто более 6 тысяч тонн. Отмечается, что ведомство на постоянной основе отслеживает объемы добычи и поставок рыбной продукции на внутренний и внешний рынки для приоритетного обеспечения населения страны рыбной продукцией в необходимом объеме.

https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html

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россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)