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В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля - РИА Новости, 07.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:14 07.02.2024 (обновлено: 18:17 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vybory-1926001304.html
В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля
В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля - РИА Новости, 07.02.2024
В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля
Досрочное голосование на выборах президента России в семи муниципалитетах Херсонской области стартует 27 февраля и продлится до 29 февраля, в других семи... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:14
2024-02-07T18:17
выборы президента россии — 2024
в мире
херсонская область
россия
луганская народная республика
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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в семи муниципалитетах Херсонской области стартует 27 февраля и продлится до 29 февраля, в других семи муниципалитетах оно начнется с 1 марта и продлится до 3 марта, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. "Для удобства наших избирателей, а также учитывая повышенные меры безопасности и особое внимание к этой составляющей, был определен график досрочного голосования наших избирателей. Так, с 27 по 29 февраля 2024 года досрочно будут голосовать определенные нами 7 муниципальных округов. С 1 по 3 марта будут голосовать оставшиеся 7 муниципальных округов на территории Херсонской области", - сказала Захарова журналистам. По ее словам, на данный момент перечень округов, которые будут голосовать в тот или иной период, не разглашается по соображениям безопасности. "Хочу отметить, что на досрочном голосовании будут голосовать избиратели 172 комиссий из 233, которые находятся в избирательной системе Херсонской области. Такие участковые комиссии расположены во всех муниципальных округах левобережной части Херсонской области", - добавила глава облизбиркома.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, луганская народная республика
Выборы президента России — 2024, В мире, Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика
В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля

В Херсонской области досрочно голосовать на выборах президента начнут 27 февраля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в семи муниципалитетах Херсонской области стартует 27 февраля и продлится до 29 февраля, в других семи муниципалитетах оно начнется с 1 марта и продлится до 3 марта, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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«
"Для удобства наших избирателей, а также учитывая повышенные меры безопасности и особое внимание к этой составляющей, был определен график досрочного голосования наших избирателей. Так, с 27 по 29 февраля 2024 года досрочно будут голосовать определенные нами 7 муниципальных округов. С 1 по 3 марта будут голосовать оставшиеся 7 муниципальных округов на территории Херсонской области", - сказала Захарова журналистам.
По ее словам, на данный момент перечень округов, которые будут голосовать в тот или иной период, не разглашается по соображениям безопасности.
«
"Хочу отметить, что на досрочном голосовании будут голосовать избиратели 172 комиссий из 233, которые находятся в избирательной системе Херсонской области. Такие участковые комиссии расположены во всех муниципальных округах левобережной части Херсонской области", - добавила глава облизбиркома.
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Выборы президента России — 2024В миреХерсонская областьРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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