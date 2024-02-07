https://ria.ru/20240207/vybory-1926001304.html

В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля

В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля - РИА Новости, 07.02.2024

В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля

Досрочное голосование на выборах президента России в семи муниципалитетах Херсонской области стартует 27 февраля и продлится до 29 февраля, в других семи... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:14

2024-02-07T18:14

2024-02-07T18:17

выборы президента россии — 2024

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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в семи муниципалитетах Херсонской области стартует 27 февраля и продлится до 29 февраля, в других семи муниципалитетах оно начнется с 1 марта и продлится до 3 марта, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. "Для удобства наших избирателей, а также учитывая повышенные меры безопасности и особое внимание к этой составляющей, был определен график досрочного голосования наших избирателей. Так, с 27 по 29 февраля 2024 года досрочно будут голосовать определенные нами 7 муниципальных округов. С 1 по 3 марта будут голосовать оставшиеся 7 муниципальных округов на территории Херсонской области", - сказала Захарова журналистам. По ее словам, на данный момент перечень округов, которые будут голосовать в тот или иной период, не разглашается по соображениям безопасности. "Хочу отметить, что на досрочном голосовании будут голосовать избиратели 172 комиссий из 233, которые находятся в избирательной системе Херсонской области. Такие участковые комиссии расположены во всех муниципальных округах левобережной части Херсонской области", - добавила глава облизбиркома.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, луганская народная республика