В Херсонской области досрочное голосование на выборах начнется 27 февраля
В Херсонской области досрочно голосовать на выборах президента начнут 27 февраля
Предвыборные баннеры . Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в семи муниципалитетах Херсонской области стартует 27 февраля и продлится до 29 февраля, в других семи муниципалитетах оно начнется с 1 марта и продлится до 3 марта, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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"Для удобства наших избирателей, а также учитывая повышенные меры безопасности и особое внимание к этой составляющей, был определен график досрочного голосования наших избирателей. Так, с 27 по 29 февраля 2024 года досрочно будут голосовать определенные нами 7 муниципальных округов. С 1 по 3 марта будут голосовать оставшиеся 7 муниципальных округов на территории Херсонской области", - сказала Захарова журналистам.
По ее словам, на данный момент перечень округов, которые будут голосовать в тот или иной период, не разглашается по соображениям безопасности.
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"Хочу отметить, что на досрочном голосовании будут голосовать избиратели 172 комиссий из 233, которые находятся в избирательной системе Херсонской области. Такие участковые комиссии расположены во всех муниципальных округах левобережной части Херсонской области", - добавила глава облизбиркома.