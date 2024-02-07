https://ria.ru/20240207/vybory-1925857015.html

Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане

Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 07.02.2024

Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане

Высокая явка отмечается в первые часы внеочередных выборов президента Азербайджана на участках, где наблюдатели от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:51

2024-02-07T09:51

2024-02-07T09:51

азербайджан

в мире

баку

ильхам алиев

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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Высокая явка отмечается в первые часы внеочередных выборов президента Азербайджана на участках, где наблюдатели от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) проводили мониторинг, сообщил РИА Новости член делегации ТюркПА Махмуд Радван Назырлы. "Мы сейчас находимся на избирательном участке в Хатаинском избирательном округе города Баку. Тут наблюдается высокая явка избирателей. Граждане охотно пришли голосовать, несмотря на утреннее время. На данный момент никаких нарушений с нашей стороны зафиксировано не было", - сказал он. Делегацию возглавляет генеральный секретарь ТюркПA Мехмет Сурейя Эр. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в среду. По всей территории страны и в дипломатических представительствах республики по миру в 8.00 по местному времени (7.00 мск) открыли свои двери 6537 избирательных участков, право отдать свой голос имеют порядка 6 миллионов избирателей. ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет. Баку планирует озвучить первые данные с выборов через два часа после закрытия избирательных участков, предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.

https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, в мире, баку, ильхам алиев