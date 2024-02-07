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Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 07.02.2024
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09:51 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/vybory-1925857015.html
Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане
Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 07.02.2024
Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане
Высокая явка отмечается в первые часы внеочередных выборов президента Азербайджана на участках, где наблюдатели от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:51
2024-02-07T09:51
азербайджан
в мире
баку
ильхам алиев
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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Высокая явка отмечается в первые часы внеочередных выборов президента Азербайджана на участках, где наблюдатели от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) проводили мониторинг, сообщил РИА Новости член делегации ТюркПА Махмуд Радван Назырлы. "Мы сейчас находимся на избирательном участке в Хатаинском избирательном округе города Баку. Тут наблюдается высокая явка избирателей. Граждане охотно пришли голосовать, несмотря на утреннее время. На данный момент никаких нарушений с нашей стороны зафиксировано не было", - сказал он. Делегацию возглавляет генеральный секретарь ТюркПA Мехмет Сурейя Эр. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в среду. По всей территории страны и в дипломатических представительствах республики по миру в 8.00 по местному времени (7.00 мск) открыли свои двери 6537 избирательных участков, право отдать свой голос имеют порядка 6 миллионов избирателей. ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет. Баку планирует озвучить первые данные с выборов через два часа после закрытия избирательных участков, предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.
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азербайджан, в мире, баку, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Баку, Ильхам Алиев
Наблюдатель сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане

Наблюдатель от ТюркПА сообщил о высокой явке на выборах в Азербайджане

© РИА НовостиГолосование на избирательном участке в Азербайджане
Голосование на избирательном участке в Азербайджане
© РИА Новости
Голосование на избирательном участке в Азербайджане
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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Высокая явка отмечается в первые часы внеочередных выборов президента Азербайджана на участках, где наблюдатели от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) проводили мониторинг, сообщил РИА Новости член делегации ТюркПА Махмуд Радван Назырлы.
«
"Мы сейчас находимся на избирательном участке в Хатаинском избирательном округе города Баку. Тут наблюдается высокая явка избирателей. Граждане охотно пришли голосовать, несмотря на утреннее время. На данный момент никаких нарушений с нашей стороны зафиксировано не было", - сказал он.
Делегацию возглавляет генеральный секретарь ТюркПA Мехмет Сурейя Эр.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в среду. По всей территории страны и в дипломатических представительствах республики по миру в 8.00 по местному времени (7.00 мск) открыли свои двери 6537 избирательных участков, право отдать свой голос имеют порядка 6 миллионов избирателей.
ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".
Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.
Баку планирует озвучить первые данные с выборов через два часа после закрытия избирательных участков, предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.
Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Процедура выборов президента Азербайджана
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АзербайджанВ миреБакуИльхам Алиев
 
 
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