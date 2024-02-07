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Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6 процента
Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6 процента - РИА Новости, 07.02.2024
Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6 процента
ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:04
2024-02-07T19:04
2024-02-07T19:45
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата. "Объем ВВП России за 2023 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 171,041 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2022 года составил 103,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года составил 106,3%", - сообщается в документе. В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство ждет рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет. Официальный прогноз министерства от сентября 2023 года исходил из того, что рост экономики в 2023 году составит 2,8%.По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе роста экономики - потребительский и инвестиционный спрос."Рост потребительской активности обеспечили доходы граждан, которые за прошлый год выросли на 4,6% в реальном выражении. Прежде всего за счет увеличения оплаты труда работников, но важным фактором также стал рост предпринимательских доходов – почти на четверть в реальном выражении. Для поддержки спроса мы активно реализовывали программы по импортозамещению. Как результат, значительный вклад в рост экономики дали именно отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные на внутренний спрос", - сказал он.По оценке министерства, ВВП России в декабре 2023 года вырос на 4,6% в годовом выражении; в четвертом квартале - на 5,1% год к году.
https://ria.ru/20240203/ekonomika-1925170687.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6 процента
Росстат: ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6 процента