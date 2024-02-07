https://ria.ru/20240207/vvp-1926012296.html

Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6 процента

Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6 процента - РИА Новости, 07.02.2024

Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6 процента

ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:04

2024-02-07T19:04

2024-02-07T19:45

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата. "Объем ВВП России за 2023 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 171,041 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2022 года составил 103,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года составил 106,3%", - сообщается в документе. В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство ждет рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет. Официальный прогноз министерства от сентября 2023 года исходил из того, что рост экономики в 2023 году составит 2,8%.По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе роста экономики - потребительский и инвестиционный спрос."Рост потребительской активности обеспечили доходы граждан, которые за прошлый год выросли на 4,6% в реальном выражении. Прежде всего за счет увеличения оплаты труда работников, но важным фактором также стал рост предпринимательских доходов – почти на четверть в реальном выражении. Для поддержки спроса мы активно реализовывали программы по импортозамещению. Как результат, значительный вклад в рост экономики дали именно отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные на внутренний спрос", - сказал он.По оценке министерства, ВВП России в декабре 2023 года вырос на 4,6% в годовом выражении; в четвертом квартале - на 5,1% год к году.

https://ria.ru/20240203/ekonomika-1925170687.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)