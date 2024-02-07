https://ria.ru/20240207/voyna-1925895618.html

Медведев предупредил, что война России и НАТО не пойдет по сценарию СВО

Медведев предупредил, что война России и НАТО не пойдет по сценарию СВО - РИА Новости, 07.02.2024

Медведев предупредил, что война России и НАТО не пойдет по сценарию СВО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что "если, не дай Бог" случится война России с НАТО, она не пойдёт по сценарию... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:11

2024-02-07T12:11

2024-02-07T12:34

россия

нато

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что "если, не дай Бог" случится война России с НАТО, она не пойдёт по сценарию специальной военной операции, не будет вестись в окопах, военный потенциал РФ и альянса несопоставим, в случае угрозы у РФ не останется выбора - ответ будет асимметричным."Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ", - написал Медведев. Он отметил, что НАТО – огромный военный блок, население стран альянса составляет почти 1 миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать 1,5 триллиона долларов. "Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным", - подчеркнул он."Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - отметил зампредседателя Совбеза. Он подчеркнул, что западные политики "должны говорить избирателям горькую правду, а не держать за идиотов", повторяя лживую мантру о готовности к войне с Россией.Он назвал слова о якобы возможном конфликте России с НАТО и Евросоюзом крайне опасной болтовней. "Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией". И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается", - написал Медведев. По его словам, причины этого очевидны: "нужно отвлечь внимание избирателей, чтобы оправдать многомиллиардные траты на опостылевшую бандеровскую "Украину". "Ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе и терроризирует местных жителей. Поэтому каждый день руководители этих стран вещают: нужно готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине, а потому - нужно выпускать больше танков, снарядов, беспилотников и другого оружия. Но все европейские начальники цинично лгут своим гражданам", - заявил зампред Совбеза РФ.

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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Кирилл Волков

россия, нато, дмитрий медведев, безопасность