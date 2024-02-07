https://ria.ru/20240207/vorobev-1926028508.html
В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев
В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев - РИА Новости, 07.02.2024
В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев
Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:31
2024-02-07T20:31
2024-02-07T20:31
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Парк у нас первый год, первую зиму. И дальше посещаемость будет расти, мы будем наполнять, расширять. Здесь активно занимаются спортом, оборудована освещенная лыжня. Вообще у нас в Балашихе, Одинцове, Истре, Красногорске - лыжи в топе. В следующем зимнем сезоне планируем поставить рядом с лесопарком каток. Такой запрос от жителей есть", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Благоустройство лесопарка площадью более 60 гектаров начали прошлой весной, а завершили осенью. В зеленой зоне из сосново-еловых массивов был проведен целый комплекс работ по очистке от сухостойных деревьев, бурелома и валежника, очищен местный водоем. Появились входные группы, дорожно-тропиночная сеть протяженностью 7,6 километра, места для отдыха, комната матери и ребенка. Для удобства и безопасности посетителей предусмотрены современные системы освещения и видеонаблюдения. Сегодня в "Шишкином лесу" организованы прогулочные эко-мосты, детские площадки с игровым оборудованием, спортивные площадки с тренажерами и воркаутом, роллер. Работают канатная дорога и кафе. "Конечно, самым интересным для жителей в этом парке стала лыжня. Лыжников живет в округе много, в этом зимнем сезоне они могут воспользоваться нашей трассой", - рассказала заместитель директора дирекции парков городского округа Истра Светлана Папшева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240207/kampusy-1926027121.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, истра, московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Истра, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Андрей Воробьев
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Парк у нас первый год, первую зиму. И дальше посещаемость будет расти, мы будем наполнять, расширять. Здесь активно занимаются спортом, оборудована освещенная лыжня. Вообще у нас в Балашихе
, Одинцове, Истре, Красногорске
- лыжи в топе. В следующем зимнем сезоне планируем поставить рядом с лесопарком каток. Такой запрос от жителей есть", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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Благоустройство лесопарка площадью более 60 гектаров начали прошлой весной, а завершили осенью. В зеленой зоне из сосново-еловых массивов был проведен целый комплекс работ по очистке от сухостойных деревьев, бурелома и валежника, очищен местный водоем. Появились входные группы, дорожно-тропиночная сеть протяженностью 7,6 километра, места для отдыха, комната матери и ребенка. Для удобства и безопасности посетителей предусмотрены современные системы освещения и видеонаблюдения.
Сегодня в "Шишкином лесу" организованы прогулочные эко-мосты, детские площадки с игровым оборудованием, спортивные площадки с тренажерами и воркаутом, роллер. Работают канатная дорога и кафе.
"Конечно, самым интересным для жителей в этом парке стала лыжня. Лыжников живет в округе много, в этом зимнем сезоне они могут воспользоваться нашей трассой", - рассказала заместитель директора дирекции парков городского округа Истра Светлана Папшева, слова которой приводятся в сообщении.
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