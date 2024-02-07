Рейтинг@Mail.ru
В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:31 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/vorobev-1926028508.html
В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев
В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев - РИА Новости, 07.02.2024
В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев
Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:31
2024-02-07T20:31
новости подмосковья
общество
истра
московская область (подмосковье)
балашиха
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863395804_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5407abb86736f37f32727d363837353.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Парк у нас первый год, первую зиму. И дальше посещаемость будет расти, мы будем наполнять, расширять. Здесь активно занимаются спортом, оборудована освещенная лыжня. Вообще у нас в Балашихе, Одинцове, Истре, Красногорске - лыжи в топе. В следующем зимнем сезоне планируем поставить рядом с лесопарком каток. Такой запрос от жителей есть", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Благоустройство лесопарка площадью более 60 гектаров начали прошлой весной, а завершили осенью. В зеленой зоне из сосново-еловых массивов был проведен целый комплекс работ по очистке от сухостойных деревьев, бурелома и валежника, очищен местный водоем. Появились входные группы, дорожно-тропиночная сеть протяженностью 7,6 километра, места для отдыха, комната матери и ребенка. Для удобства и безопасности посетителей предусмотрены современные системы освещения и видеонаблюдения. Сегодня в "Шишкином лесу" организованы прогулочные эко-мосты, детские площадки с игровым оборудованием, спортивные площадки с тренажерами и воркаутом, роллер. Работают канатная дорога и кафе. "Конечно, самым интересным для жителей в этом парке стала лыжня. Лыжников живет в округе много, в этом зимнем сезоне они могут воспользоваться нашей трассой", - рассказала заместитель директора дирекции парков городского округа Истра Светлана Папшева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240207/kampusy-1926027121.html
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html
истра
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863395804_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76f11c7182ab016d0da2eadb04d65f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, истра, московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Истра, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Андрей Воробьев

В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Парк у нас первый год, первую зиму. И дальше посещаемость будет расти, мы будем наполнять, расширять. Здесь активно занимаются спортом, оборудована освещенная лыжня. Вообще у нас в Балашихе, Одинцове, Истре, Красногорске - лыжи в топе. В следующем зимнем сезоне планируем поставить рядом с лесопарком каток. Такой запрос от жителей есть", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Воробьев: в Технолицее в Истре построят три новых кампуса
Вчера, 20:23
Благоустройство лесопарка площадью более 60 гектаров начали прошлой весной, а завершили осенью. В зеленой зоне из сосново-еловых массивов был проведен целый комплекс работ по очистке от сухостойных деревьев, бурелома и валежника, очищен местный водоем. Появились входные группы, дорожно-тропиночная сеть протяженностью 7,6 километра, места для отдыха, комната матери и ребенка. Для удобства и безопасности посетителей предусмотрены современные системы освещения и видеонаблюдения.
Сегодня в "Шишкином лесу" организованы прогулочные эко-мосты, детские площадки с игровым оборудованием, спортивные площадки с тренажерами и воркаутом, роллер. Работают канатная дорога и кафе.
"Конечно, самым интересным для жителей в этом парке стала лыжня. Лыжников живет в округе много, в этом зимнем сезоне они могут воспользоваться нашей трассой", - рассказала заместитель директора дирекции парков городского округа Истра Светлана Папшева, слова которой приводятся в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах
6 февраля, 13:08
 
Новости ПодмосковьяОбществоИстраМосковская область (Подмосковье)БалашихаАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала