https://ria.ru/20240207/vorobev-1926028508.html

В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев

В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев - РИА Новости, 07.02.2024

В лесопарке "Шишкин лес" следующей зимой появится каток, заявил Воробьев

Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:31

2024-02-07T20:31

2024-02-07T20:31

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лесопарк "Шишкин лес" в Истре оснастят катком к следующему зимнему сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Парк у нас первый год, первую зиму. И дальше посещаемость будет расти, мы будем наполнять, расширять. Здесь активно занимаются спортом, оборудована освещенная лыжня. Вообще у нас в Балашихе, Одинцове, Истре, Красногорске - лыжи в топе. В следующем зимнем сезоне планируем поставить рядом с лесопарком каток. Такой запрос от жителей есть", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Благоустройство лесопарка площадью более 60 гектаров начали прошлой весной, а завершили осенью. В зеленой зоне из сосново-еловых массивов был проведен целый комплекс работ по очистке от сухостойных деревьев, бурелома и валежника, очищен местный водоем. Появились входные группы, дорожно-тропиночная сеть протяженностью 7,6 километра, места для отдыха, комната матери и ребенка. Для удобства и безопасности посетителей предусмотрены современные системы освещения и видеонаблюдения. Сегодня в "Шишкином лесу" организованы прогулочные эко-мосты, детские площадки с игровым оборудованием, спортивные площадки с тренажерами и воркаутом, роллер. Работают канатная дорога и кафе. "Конечно, самым интересным для жителей в этом парке стала лыжня. Лыжников живет в округе много, в этом зимнем сезоне они могут воспользоваться нашей трассой", - рассказала заместитель директора дирекции парков городского округа Истра Светлана Папшева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240207/kampusy-1926027121.html

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, истра, московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев