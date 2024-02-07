https://ria.ru/20240207/vologda-1925936111.html

Луценко: в Вологде изменят сроки ремонта дома на Набережной 6-й Армии

Луценко: в Вологде изменят сроки ремонта дома на Набережной 6-й Армии - РИА Новости, 07.02.2024

Луценко: в Вологде изменят сроки ремонта дома на Набережной 6-й Армии

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко сообщил, что обветшалый фасад дома на улице... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:34

2024-02-07T14:34

2024-02-07T14:34

вологодская область

вологда

андрей луценко

сергей воропанов

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко сообщил, что обветшалый фасад дома на улице Набережной 6-й Армии в Вологде попросит отремонтировать в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального парламента. Ранее на личный прием к Луценко обратилась пенсионерка Валентина Козлова. Женщина живет в многоквартирном доме №197 на улице Набережной 6-й Армии с 2019 года. Зданию в этом году исполняется 60 лет. Вологжанка пожаловалась, что внешний вид дома оставляет желать лучшего, портит облик исторического центра города. Крыша и фасад за десятки лет сильно износились, поэтому требуется капитальный ремонт. "Привести в порядок фасад нам обещают только в 2037 году. Здесь вместе со мной живет много пенсионеров, в том числе пожилых врачей и учителей, ветеранов труда. Мы просто не дождемся ремонта. Хотя мы регулярно платим взносы на капремонт", - рассказала Козлова. По информации регионального департамента строительства, установление необходимости переноса срока проведения капитального ремонта на более ранние периоды относится к полномочиям комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории города. "Я общался с жителями, выезжал на дом, подтверждаю, что фасад и крыша находятся в неудовлетворительном состоянии. Работы по капитальному ремонту крыши дома уже перенесены с 2029-2031 годов на 2024-2026 годы в соответствии с Областной программой капитального ремонта, и сейчас идет процедура включения ремонта кровли в краткосрочный план капремонта. В связи с тем, что фасад тоже нужно обновлять, принято решение пересмотреть и сроки ремонта фасада", - цитирует пресс-служба замначальника департамента горхозяйства администрации Вологды, председателя комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городе Константина Гольдберга. Сейчас департаментом строительства Вологодской области формируется краткосрочный план реализации Областной программы капремонта многоквартирных домов на территории региона. В случае если администрация города внесет изменение в постановление о капремонте этого дома на более ранний срок, то работы включат в краткосрочный план. "Обращусь к мэру города Вологды Сергею Воропанову с просьбой рассмотреть возможность проведения ремонта крыши и фасада уже в 2025 году. Вопрос требует быстрого реагирования, дом находится в неудовлетворительном состоянии, а в нем живут много пенсионеров", - сказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области Олег Волохов, тоже присутствующий на личном приеме, отметил, что фонд готов выполнить необходимые работы, если дом будет включен в краткосрочный план капитального ремонта.

https://ria.ru/20240202/gazifikatsiya-1925067531.html

https://ria.ru/20240201/zakonoproekty-1924769397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, андрей луценко, сергей воропанов