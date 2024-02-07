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ООН обратила внимание на гибель людей при обстреле ВСУ рынка в Донецке - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:07 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/vnimanie-1926033419.html
ООН обратила внимание на гибель людей при обстреле ВСУ рынка в Донецке
ООН обратила внимание на гибель людей при обстреле ВСУ рынка в Донецке - РИА Новости, 07.02.2024
ООН обратила внимание на гибель людей при обстреле ВСУ рынка в Донецке
ООН обратила внимание на гибель мирных жителей Донецка при обстреле городского рынка со стороны ВСУ: в отчете Управления верховного комиссара по правам человека РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:07
2024-02-07T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк
украина
дмитрий песков
геннадий гатилов
денис пушилин
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ЖЕНЕВА, 7 фев – РИА Новости. ООН обратила внимание на гибель мирных жителей Донецка при обстреле городского рынка со стороны ВСУ: в отчете Управления верховного комиссара по правам человека отмечается, что из-за этого нападения число погибших гражданских в январе особенно выросло. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25. По данным УВКПЧ, в январе на территории России погиб 41 мирный житель, еще 51 получил ранения. "Число жертв среди гражданского населения также возросло на занятой Россией территории, в значительной степени из-за нападения (ВСУ - ред.) на занятый город Донецк 21 января", - сказано в документе. По данным ООН, с 24 февраля 2022 года на российской территории были убиты 2283 и ранены 3375 мирных жителей. Организация уточняет, что общее число жертв среди гражданского населения в январе 2024 года увеличилось на 37% по сравнению с ноябрем. Согласно отчету, с 24 февраля 2022 года в результате конфликта на Украине были убиты 10 378 мирных жителей и ранены 19 632. При этом УВКПЧ не уточняет, какая сторона в конфликте несет ответственность за эти жертвы, а также не раскрывает, откуда получает данные о них. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1926013665.html
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в мире, россия, донецк, украина, дмитрий песков, геннадий гатилов, денис пушилин, оон, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Украина, Дмитрий Песков, Геннадий Гатилов, Денис Пушилин, ООН, Вооруженные силы Украины, НАТО
ООН обратила внимание на гибель людей при обстреле ВСУ рынка в Донецке

ООН обратила внимание на гибель мирных жителей при обстреле ВСУ рынка в Донецке

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 7 фев – РИА Новости. ООН обратила внимание на гибель мирных жителей Донецка при обстреле городского рынка со стороны ВСУ: в отчете Управления верховного комиссара по правам человека отмечается, что из-за этого нападения число погибших гражданских в январе особенно выросло.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25.
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По данным УВКПЧ, в январе на территории России погиб 41 мирный житель, еще 51 получил ранения. "Число жертв среди гражданского населения также возросло на занятой Россией территории, в значительной степени из-за нападения (ВСУ - ред.) на занятый город Донецк 21 января", - сказано в документе.
По данным ООН, с 24 февраля 2022 года на российской территории были убиты 2283 и ранены 3375 мирных жителей. Организация уточняет, что общее число жертв среди гражданского населения в январе 2024 года увеличилось на 37% по сравнению с ноябрем.
Согласно отчету, с 24 февраля 2022 года в результате конфликта на Украине были убиты 10 378 мирных жителей и ранены 19 632. При этом УВКПЧ не уточняет, какая сторона в конфликте несет ответственность за эти жертвы, а также не раскрывает, откуда получает данные о них.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкУкраинаДмитрий ПесковГеннадий ГатиловДенис ПушилинООНВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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