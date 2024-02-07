https://ria.ru/20240207/vmeshatelstvo-1925953146.html

Политолог назвал цель вмешательства Запада в выборы президента России

Политолог назвал цель вмешательства Запада в выборы президента России - РИА Новости, 07.02.2024

Политолог назвал цель вмешательства Запада в выборы президента России

Запад при планировании внешнего вмешательства в президентские выборы в России хочет постараться создать впечатление их нелегитимности, может попытаться... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:34

2024-02-07T15:34

2024-02-07T15:34

политика

алексей мухин

россия

леонид слуцкий (политик)

центр политической информации

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Запад при планировании внешнего вмешательства в президентские выборы в России хочет постараться создать впечатление их нелегитимности, может попытаться сформировать альтернативные органы власти и спровоцировать локальные протесты в регионах, заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. "Есть несколько рисков, вызовов, которые я бы обозначил в качестве основных… Это возможное признание нелегитимности президентских выборов. Действительно, это очень опасная ситуация. В случае этого "казуса" возникнет эффект домино. Все начнут не признавать результаты друг друга... на Западе формируются так называемые альтернативные органы власти. Как правило, это происходит для того, чтобы имитировать деятельность российских властей, а во-вторых, есть вполне конкретные материальные интересы… Несистемная оппозиция попытается разыграть тему с локальными протестами – экология, зоозащитники, здравоохранение, градозащитная тематика и так далее преимущественно в регионах", - заявил Мухин на презентации доклада Центра политической информации "Внешнее вмешательство в выборы 2024 года в России и возможные последствия" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, эксперт отметил, что в случае непризнания легитимности выборов президента в марте 2024 года неизбежно предстоит череда взаимных ответных симметричных действий, которые приведут к необратимым последствиям. "В избирательной кампании органам власти предстоит определить формат и тайминг ужесточения политического режима, который предпринимается в ответ на попытку внешнего вмешательства. Оно ожидается достаточно интенсивное, оно уже идет достаточно интенсивно, чего стоит только попытка ограничить VPN и так далее… Меры ограничительного характера, на наш экспертный взгляд, должны быть временными. Мы должны четко понимать, что эти меры носят временный характер и способствуют достижению вполне определенных целей, а по достижению целей необходима либерализация", - добавил Мухин. Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

https://ria.ru/20240207/vybory-1925929129.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, алексей мухин, россия, леонид слуцкий (политик), центр политической информации, николай харитонов, совет федерации рф