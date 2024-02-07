https://ria.ru/20240207/viza-1925869940.html

Еврокомиссия предложила повысить сбор за шенгенскую визу

Еврокомиссия предложила повысить сбор за шенгенскую визу - РИА Новости, 07.02.2024

Еврокомиссия предложила повысить сбор за шенгенскую визу

Европейская комиссия предложила увеличить базовый сбор за шенгенскую визу на 12 процентов, с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей, если... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:50

2024-02-07T10:50

2024-02-07T10:50

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европейская комиссия предложила увеличить базовый сбор за шенгенскую визу на 12 процентов, с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей, если инициативу поддержат, то шенген подорожает уже в этом году, сообщает АТОР.Предложение опубликовано на сайте ЕК и открыто для обсуждения гражданами ЕС до 1 марта 2024. Изменения коснутся стран, с которыми не достигнуто соглашение об упрощенном визовом режиме с ЕС — Россия как раз в их числе. Пересмотр влияет и на максимальную сумму, которую могут взимать внешние поставщики услуг в качестве сервисных сборов. Если виза подорожает до 90 евро, то с 40 до 45 евро увеличится и сумма сервисного сбора.Таким образом, если инициатива Еврокомиссии будет одобрена, россиянам придется платить за оформление визы вместо нынешних 120 евро (визовый сбор 80 евро плюс сервисный сбор 40 евро) уже 135 евро.За продление визы по-прежнему необходимо заплатить 30 евро, но в России такой услуги нет.Каждые три года Комиссии ЕС поручается оценить, надо ли пересмотреть визовые сборы, учитывая "объективные критерии": уровень инфляции в ЕС и средние зарплаты государственных служащих. По мнению Еврокомиссии, в этом году причины для изменений есть.Если инициатива по повышению визовых сборов получит поддержку граждан ЕС, Комиссия может принять постановление, которое вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Таким образом, сборы за оформление шенгена могут повыситься еще до начала летнего сезона 2024 года.

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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, еврокомиссия, виза, шенгенская виза, туризм