https://ria.ru/20240207/veypy-1925930503.html

В Абхазии запретили вейпы

В Абхазии запретили вейпы - РИА Новости, 07.02.2024

В Абхазии запретили вейпы

В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:15

2024-02-07T14:15

2024-02-07T14:15

абхазия

в мире

вейпы

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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики. "Закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления" , - заявил в ходе сессии депутат Инар Гицба. В среду депутаты приняли закон о о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов во втором и окончательном чтении. По информации ГТК Абхазии, в республику с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года завезли более 71 тысячи электронных систем доставки никотина.

https://ria.ru/20240126/veyp-1923587076.html

абхазия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, в мире, вейпы