Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии запретили вейпы - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/veypy-1925930503.html
В Абхазии запретили вейпы
В Абхазии запретили вейпы - РИА Новости, 07.02.2024
В Абхазии запретили вейпы
В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:15
2024-02-07T14:15
абхазия
в мире
вейпы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150005/21/1500052141_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_1b1a8a700d246d445a014ebf93878047.jpg
СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики. "Закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления" , - заявил в ходе сессии депутат Инар Гицба. В среду депутаты приняли закон о о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов во втором и окончательном чтении. По информации ГТК Абхазии, в республику с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года завезли более 71 тысячи электронных систем доставки никотина.
https://ria.ru/20240126/veyp-1923587076.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150005/21/1500052141_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_d122ad144a39e1fd3855c7a90bd5c841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, в мире, вейпы
Абхазия, В мире, Вейпы
В Абхазии запретили вейпы

Парламент Абхазии запретил ввоз в республику вейпов, а также их рекламу и оборот

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вейпы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики.
«
"Закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления" , - заявил в ходе сессии депутат Инар Гицба.
В среду депутаты приняли закон о о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов во втором и окончательном чтении.
По информации ГТК Абхазии, в республику с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года завезли более 71 тысячи электронных систем доставки никотина.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Совфеде высказались против полного запрета вейпов в России
26 января, 10:33
 
АбхазияВ миреВейпы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала