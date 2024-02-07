https://ria.ru/20240207/veypy-1925930503.html
В Абхазии запретили вейпы
В Абхазии запретили вейпы - РИА Новости, 07.02.2024
В Абхазии запретили вейпы
В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:15
2024-02-07T14:15
2024-02-07T14:15
абхазия
в мире
вейпы
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики. "Закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления" , - заявил в ходе сессии депутат Инар Гицба. В среду депутаты приняли закон о о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов во втором и окончательном чтении. По информации ГТК Абхазии, в республику с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года завезли более 71 тысячи электронных систем доставки никотина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире, вейпы
В Абхазии запретили вейпы
Парламент Абхазии запретил ввоз в республику вейпов, а также их рекламу и оборот
СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. В Абхазии запретили ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот, решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики.
«
"Закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления" , - заявил в ходе сессии депутат Инар Гицба.
В среду депутаты приняли закон о о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов во втором и окончательном чтении.
По информации ГТК Абхазии, в республику с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года завезли более 71 тысячи электронных систем доставки никотина.
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