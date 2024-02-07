https://ria.ru/20240207/vertolet-1926037281.html

Спасатели в США нашли пропавший вертолет

Спасатели в США нашли пропавший вертолет - РИА Новости, 07.02.2024

Спасатели в США нашли пропавший вертолет

Спасатели в США нашли пропавший вертолет, но продолжают поиски пяти морских пехотинцев, которые находились на его борту, сообщили военные. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:59

2024-02-07T21:59

2024-02-07T21:59

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Спасатели в США нашли пропавший вертолет, но продолжают поиски пяти морских пехотинцев, которые находились на его борту, сообщили военные. О состоянии вертолета CH-53E Super Stallion, который следовал с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего, ничего пока не говорится. "Корпус морской пехоты США ищет пятерых морских пехотинцев, которые приписаны к 361-й эскадрилье тяжелых вертолетов 16-й авиационной группы 3-го авиакрыла... Воздушное судно было обнаружено гражданскими властями в Пайн-Вэлли, Калифорния, в 9.08 по времени тихоокеанского побережья 7 февраля 2024 года", - сказано в пресс-релизе. В поисково-спасательной операции, помимо военных, участвует управление шерифа Сан-Диего, а также представители прочих "многочисленных федеральных, региональных и местных структур".

https://ria.ru/20240205/vertolet-1925398774.html

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в мире, сша, сан-диего, лас-вегас