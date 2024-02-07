Рейтинг@Mail.ru
Спасатели в США нашли пропавший вертолет - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/vertolet-1926037281.html
Спасатели в США нашли пропавший вертолет
Спасатели в США нашли пропавший вертолет - РИА Новости, 07.02.2024
Спасатели в США нашли пропавший вертолет
Спасатели в США нашли пропавший вертолет, но продолжают поиски пяти морских пехотинцев, которые находились на его борту, сообщили военные. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:59
2024-02-07T21:59
в мире
сша
сан-диего
лас-вегас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151787/77/1517877729_0:295:5657:3477_1920x0_80_0_0_6768c74a4e4d1a42af326c9bcc67ca52.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Спасатели в США нашли пропавший вертолет, но продолжают поиски пяти морских пехотинцев, которые находились на его борту, сообщили военные. О состоянии вертолета CH-53E Super Stallion, который следовал с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего, ничего пока не говорится. "Корпус морской пехоты США ищет пятерых морских пехотинцев, которые приписаны к 361-й эскадрилье тяжелых вертолетов 16-й авиационной группы 3-го авиакрыла... Воздушное судно было обнаружено гражданскими властями в Пайн-Вэлли, Калифорния, в 9.08 по времени тихоокеанского побережья 7 февраля 2024 года", - сказано в пресс-релизе. В поисково-спасательной операции, помимо военных, участвует управление шерифа Сан-Диего, а также представители прочих "многочисленных федеральных, региональных и местных структур".
https://ria.ru/20240205/vertolet-1925398774.html
сша
сан-диего
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151787/77/1517877729_314:0:5342:3771_1920x0_80_0_0_aaae18cc9d600c46fa18e76f49c77b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сан-диего, лас-вегас
В мире, США, Сан-Диего, Лас-Вегас
Спасатели в США нашли пропавший вертолет

Спасатели в США нашли пропавший вертолет, продолжаются поиски пяти морпехов

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. StatzВертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion во время учений в Калифорнии, США
Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion во время учений в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. Statz
Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion во время учений в Калифорнии, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Спасатели в США нашли пропавший вертолет, но продолжают поиски пяти морских пехотинцев, которые находились на его борту, сообщили военные.
О состоянии вертолета CH-53E Super Stallion, который следовал с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего, ничего пока не говорится.
«
"Корпус морской пехоты США ищет пятерых морских пехотинцев, которые приписаны к 361-й эскадрилье тяжелых вертолетов 16-й авиационной группы 3-го авиакрыла... Воздушное судно было обнаружено гражданскими властями в Пайн-Вэлли, Калифорния, в 9.08 по времени тихоокеанского побережья 7 февраля 2024 года", - сказано в пресс-релизе.
В поисково-спасательной операции, помимо военных, участвует управление шерифа Сан-Диего, а также представители прочих "многочисленных федеральных, региональных и местных структур".
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
5 февраля, 07:29
 
В миреСШАСан-ДиегоЛас-Вегас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала