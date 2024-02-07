Спасатели в США нашли пропавший вертолет
Спасатели в США нашли пропавший вертолет, продолжаются поиски пяти морпехов
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. StatzВертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion во время учений в Калифорнии, США
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Trever A. Statz
Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion во время учений в Калифорнии, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Спасатели в США нашли пропавший вертолет, но продолжают поиски пяти морских пехотинцев, которые находились на его борту, сообщили военные.
О состоянии вертолета CH-53E Super Stallion, который следовал с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего, ничего пока не говорится.
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"Корпус морской пехоты США ищет пятерых морских пехотинцев, которые приписаны к 361-й эскадрилье тяжелых вертолетов 16-й авиационной группы 3-го авиакрыла... Воздушное судно было обнаружено гражданскими властями в Пайн-Вэлли, Калифорния, в 9.08 по времени тихоокеанского побережья 7 февраля 2024 года", - сказано в пресс-релизе.
В поисково-спасательной операции, помимо военных, участвует управление шерифа Сан-Диего, а также представители прочих "многочисленных федеральных, региональных и местных структур".