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Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше - РИА Новости, 07.02.2024
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03:05 07.02.2024 (обновлено: 03:10 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/verbovka-1925829335.html
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше - РИА Новости, 07.02.2024
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше
Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:05
2024-02-07T03:10
польша
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.&quot;Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, коллеги реагировали как положено&quot;, - рассказал он.Самым чувствительным для работы российских дипломатов в Польше, по его словам, стала высылка 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры в марте 2022 года и противоправный захват школы при дипмиссии в апреле 2023-го."Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях", - сказал посол.Он отметил, что "специфические условия", в которых вынуждены работать сотрудники российских загранучреждений в Польше, не способны поколебать их уверенность в своей правоте и "настрой на профессиональную, добросовестную работу"."В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные, опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме", - заключил собеседник агентства.
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польша, россия, варшава, сергей андреев, в мире
Польша, Россия, Варшава, Сергей Андреев, В мире
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше

Посол в Польше сообщил о попытке спецслужб вербовать работников дипмиссий России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
«

"Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, коллеги реагировали как положено", - рассказал он.

Самым чувствительным для работы российских дипломатов в Польше, по его словам, стала высылка 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры в марте 2022 года и противоправный захват школы при дипмиссии в апреле 2023-го.
"Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях", - сказал посол.
Он отметил, что "специфические условия", в которых вынуждены работать сотрудники российских загранучреждений в Польше, не способны поколебать их уверенность в своей правоте и "настрой на профессиональную, добросовестную работу".
"В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные, опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме", - заключил собеседник агентства.
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