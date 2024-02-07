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Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше - РИА Новости, 07.02.2024
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше
Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:05
2024-02-07T03:05
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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев."Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, коллеги реагировали как положено", - рассказал он.Самым чувствительным для работы российских дипломатов в Польше, по его словам, стала высылка 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры в марте 2022 года и противоправный захват школы при дипмиссии в апреле 2023-го."Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях", - сказал посол.Он отметил, что "специфические условия", в которых вынуждены работать сотрудники российских загранучреждений в Польше, не способны поколебать их уверенность в своей правоте и "настрой на профессиональную, добросовестную работу"."В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные, опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме", - заключил собеседник агентства.
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польша, россия, варшава, сергей андреев, в мире
Польша, Россия, Варшава, Сергей Андреев, В мире
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников дипмиссии России в Польше
Посол в Польше сообщил о попытке спецслужб вербовать работников дипмиссий России
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
«
"Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, коллеги реагировали как положено", - рассказал он.
Самым чувствительным для работы российских дипломатов в Польше, по его словам, стала высылка 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры в марте 2022 года и противоправный захват школы при дипмиссии в апреле 2023-го.
"Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях", - сказал посол.
Он отметил, что "специфические условия", в которых вынуждены работать сотрудники российских загранучреждений в Польше, не способны поколебать их уверенность в своей правоте и "настрой на профессиональную, добросовестную работу".
"В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске
, Кракове
, Познани
работают высококвалифицированные, опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме", - заключил собеседник агентства.
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