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Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год - РИА Новости, 07.02.2024
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11:53 07.02.2024 (обновлено: 11:55 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/utechki-1925889597.html
Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год
Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год - РИА Новости, 07.02.2024
Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год
Колоссальный объем данных утек из российских информационных систем в 2023 году, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:53
2024-02-07T11:55
россия
алексей иванов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Колоссальный объем данных утек из российских информационных систем в 2023 году, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов. "Как мы прогнозировали с конца 2022 года и весь 2023 год, мы наблюдали рост числа публикаций об утечках данных. Да, не всегда эти заявления достоверны. Бывает такое, что те, кто их публикует, использует компиляцию открытых данных, но даже с учётом этого объем утекших данных в 2023 году просто колоссальный", - сказал он, выступая на "Инфофоруме-2024". Иванов отметил, что проблема утечек данных является "системной" и несёт угрозу безопасности государству. "Мы со своей стороны считаем возможным информировать организации... Сейчас нередки случаи, когда они скрывают информацию об инцидентах у себя, чтобы это не повлекло ущерб их репутации", - пояснил Иванов. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ.
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россия, алексей иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Алексей Иванов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год

Центр при ФСБ назвал объем утечек данных в России за 2023 год колоссальным

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Колоссальный объем данных утек из российских информационных систем в 2023 году, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов.
«
"Как мы прогнозировали с конца 2022 года и весь 2023 год, мы наблюдали рост числа публикаций об утечках данных. Да, не всегда эти заявления достоверны. Бывает такое, что те, кто их публикует, использует компиляцию открытых данных, но даже с учётом этого объем утекших данных в 2023 году просто колоссальный", - сказал он, выступая на "Инфофоруме-2024".
Иванов отметил, что проблема утечек данных является "системной" и несёт угрозу безопасности государству.
"Мы со своей стороны считаем возможным информировать организации... Сейчас нередки случаи, когда они скрывают информацию об инцидентах у себя, чтобы это не повлекло ущерб их репутации", - пояснил Иванов.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ.
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