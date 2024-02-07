https://ria.ru/20240207/utechki-1925889597.html

Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год

Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год - РИА Новости, 07.02.2024

Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год

Колоссальный объем данных утек из российских информационных систем в 2023 году, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:53

2024-02-07T11:53

2024-02-07T11:55

россия

алексей иванов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Колоссальный объем данных утек из российских информационных систем в 2023 году, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов. "Как мы прогнозировали с конца 2022 года и весь 2023 год, мы наблюдали рост числа публикаций об утечках данных. Да, не всегда эти заявления достоверны. Бывает такое, что те, кто их публикует, использует компиляцию открытых данных, но даже с учётом этого объем утекших данных в 2023 году просто колоссальный", - сказал он, выступая на "Инфофоруме-2024". Иванов отметил, что проблема утечек данных является "системной" и несёт угрозу безопасности государству. "Мы со своей стороны считаем возможным информировать организации... Сейчас нередки случаи, когда они скрывают информацию об инцидентах у себя, чтобы это не повлекло ущерб их репутации", - пояснил Иванов. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ.

https://ria.ru/20240207/strakhovanie-1925840848.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)