https://ria.ru/20240207/ulitskaya-1925848276.html

Челябинский Камерный театр отменил спектакли по пьесе Улицкой

Челябинский Камерный театр отменил спектакли по пьесе Улицкой - РИА Новости, 07.02.2024

Челябинский Камерный театр отменил спектакли по пьесе Улицкой

Челябинский Камерный театр отменил ближайшие спектакли, поставленные по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", сообщило учреждение на своем сайте. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:38

2024-02-07T08:38

2024-02-07T11:32

культура

украина

людмила улицкая

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев — РИА Новости. Челябинский Камерный театр отменил ближайшие спектакли, поставленные по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", сообщило учреждение на своем сайте."Мы вынуждены сообщить, что в афише Камерного театра по техническим причинам в феврале и марте будут замены. Так, 14 февраля вместо спектакля "Мой внук Вениамин" будем играть "Рай", 6 марта вместо спектакля "Мой внук Вениамин" будем играть "8 любящих женщин", — говорится в публикации.Приобретенные заранее билеты будут действительны на другие спектакли театра, но также их можно сдать по месту покупки.Причины отмены не уточняются. В январе писательница призналась в разговоре с пранкерами, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. После этого издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой, многие театры убрали из репертуара спектакли по ее произведениям.

https://ria.ru/20240206/ulitskaya-1925679406.html

украина

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Варвара Скокшина

украина, людмила улицкая