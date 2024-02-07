https://ria.ru/20240207/ulitskaya-1925848276.html
Челябинский Камерный театр отменил спектакли по пьесе Улицкой
Челябинский Камерный театр отменил спектакли по пьесе Улицкой - РИА Новости, 07.02.2024
Челябинский Камерный театр отменил спектакли по пьесе Улицкой
Челябинский Камерный театр отменил ближайшие спектакли, поставленные по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", сообщило учреждение на своем сайте. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:38
2024-02-07T08:38
2024-02-07T11:32
культура
украина
людмила улицкая
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев — РИА Новости. Челябинский Камерный театр отменил ближайшие спектакли, поставленные по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", сообщило учреждение на своем сайте."Мы вынуждены сообщить, что в афише Камерного театра по техническим причинам в феврале и марте будут замены. Так, 14 февраля вместо спектакля "Мой внук Вениамин" будем играть "Рай", 6 марта вместо спектакля "Мой внук Вениамин" будем играть "8 любящих женщин", — говорится в публикации.Приобретенные заранее билеты будут действительны на другие спектакли театра, но также их можно сдать по месту покупки.Причины отмены не уточняются. В январе писательница призналась в разговоре с пранкерами, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. После этого издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой, многие театры убрали из репертуара спектакли по ее произведениям.
https://ria.ru/20240206/ulitskaya-1925679406.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, людмила улицкая
Культура, Украина, Людмила Улицкая
Челябинский Камерный театр отменил спектакли по пьесе Улицкой
Челябинский Камерный театр отменил в феврале и марте спектакли по пьесе Улицкой
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев — РИА Новости.
Челябинский Камерный театр отменил ближайшие спектакли, поставленные по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", сообщило учреждение на своем сайте
.
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"Мы вынуждены сообщить, что в афише Камерного театра по техническим причинам в феврале и марте будут замены. Так, 14 февраля вместо спектакля "Мой внук Вениамин" будем играть "Рай", 6 марта вместо спектакля "Мой внук Вениамин" будем играть "8 любящих женщин", — говорится в публикации.
Приобретенные заранее билеты будут действительны на другие спектакли театра, но также их можно сдать по месту покупки.
Причины отмены не уточняются.
Людмила Улицкая — писательница и переводчица, первая женщина — лауреат премии "Русский букер" и лауреат премии "Большая книга".
В январе писательница призналась в разговоре с пранкерами, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. После этого издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой, многие театры убрали из репертуара спектакли по ее произведениям.
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой