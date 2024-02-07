В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины
Гагин: Украина, создав Силы беспилотных систем, меняет курс военной доктрины
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским указа о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ говорит об изменении курса военной доктрины Украины, считает советник главы ДНР Ян Гагин.
Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
"Украина полностью начала менять свою военную доктрину в соответствии с применением новых видов вооружений, как, например, боевых дронов. И с учетом применения подобных изделий сейчас будет полностью меняться картина боя. Они уже изменили картину боя по всей линии фронта. Эти изделия применяются одинаково и с нашей стороны, и со стороны противника. При этом они показали достаточно серьезную свою эффективность", - сказал Гагин РИА Новости. Он напомнил, что ВСУ атакуют беспилотниками тыловые города прифронтовой зоны, что приводит к жертвам среди мирного населения.
"Учитывая украинскую практику создания нового рода войск, мы можем понимать, что противник уделяет особое внимание применению боевых дронов", - заключил Гагин.