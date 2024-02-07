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В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ukraina-1926013665.html
В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины
В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины - РИА Новости, 07.02.2024
В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины
Подписание Владимиром Зеленским указа о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ говорит об изменении курса военной доктрины... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:14
2024-02-07T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ян гагин
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским указа о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ говорит об изменении курса военной доктрины Украины, считает советник главы ДНР Ян Гагин. Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. "Украина полностью начала менять свою военную доктрину в соответствии с применением новых видов вооружений, как, например, боевых дронов. И с учетом применения подобных изделий сейчас будет полностью меняться картина боя. Они уже изменили картину боя по всей линии фронта. Эти изделия применяются одинаково и с нашей стороны, и со стороны противника. При этом они показали достаточно серьезную свою эффективность", - сказал Гагин РИА Новости. Он напомнил, что ВСУ атакуют беспилотниками тыловые города прифронтовой зоны, что приводит к жертвам среди мирного населения. "Учитывая украинскую практику создания нового рода войск, мы можем понимать, что противник уделяет особое внимание применению боевых дронов", - заключил Гагин.
https://ria.ru/20240207/drony-1925980597.html
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в мире, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины

Гагин: Украина, создав Силы беспилотных систем, меняет курс военной доктрины

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским указа о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ говорит об изменении курса военной доктрины Украины, считает советник главы ДНР Ян Гагин.
Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
"Украина полностью начала менять свою военную доктрину в соответствии с применением новых видов вооружений, как, например, боевых дронов. И с учетом применения подобных изделий сейчас будет полностью меняться картина боя. Они уже изменили картину боя по всей линии фронта. Эти изделия применяются одинаково и с нашей стороны, и со стороны противника. При этом они показали достаточно серьезную свою эффективность", - сказал Гагин РИА Новости. Он напомнил, что ВСУ атакуют беспилотниками тыловые города прифронтовой зоны, что приводит к жертвам среди мирного населения.
"Учитывая украинскую практику создания нового рода войск, мы можем понимать, что противник уделяет особое внимание применению боевых дронов", - заключил Гагин.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Вчера, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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