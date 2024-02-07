https://ria.ru/20240207/ukraina-1926013665.html

В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины

В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины - РИА Новости, 07.02.2024

В Донецке заявили, что Украина решила изменить курс военной доктрины

Подписание Владимиром Зеленским указа о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ говорит об изменении курса военной доктрины... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:14

2024-02-07T19:14

2024-02-07T19:14

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским указа о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ говорит об изменении курса военной доктрины Украины, считает советник главы ДНР Ян Гагин. Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. "Украина полностью начала менять свою военную доктрину в соответствии с применением новых видов вооружений, как, например, боевых дронов. И с учетом применения подобных изделий сейчас будет полностью меняться картина боя. Они уже изменили картину боя по всей линии фронта. Эти изделия применяются одинаково и с нашей стороны, и со стороны противника. При этом они показали достаточно серьезную свою эффективность", - сказал Гагин РИА Новости. Он напомнил, что ВСУ атакуют беспилотниками тыловые города прифронтовой зоны, что приводит к жертвам среди мирного населения. "Учитывая украинскую практику создания нового рода войск, мы можем понимать, что противник уделяет особое внимание применению боевых дронов", - заключил Гагин.

https://ria.ru/20240207/drony-1925980597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр