https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад

"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад - РИА Новости, 07.02.2024

"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад

За последние месяцы в западном медиамейнстриме уже стали обыденностью публикации, посвященные сложному, критическому, а в некоторых случаях даже... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:21

2024-02-07T18:21

2024-02-07T18:43

аналитика

россия

киев

украина

нато

вооруженные силы украины

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За последние месяцы в западном медиамейнстриме уже стали обыденностью публикации, посвященные сложному, критическому, а в некоторых случаях даже катастрофическому положению Киева. Однако даже на таком "зрадном" фоне статья военного аналитика и австралийского генерал-майора в отставке Майка Райана в свежем Foreign Affairs выглядит примечательной и весьма необычной.Дело в том, что он позволил себе коснуться темы, которую, похоже, просто не рискуют трогать другие западные эксперты. Большинство из них, рассуждая о печальных украинских перспективах, поднимает проблемы, с которыми имеет дело страна, — от дикой коррупции до исчерпания мобилизационного ресурса. Что же касается фактора России, то он в основном рассматривается достаточно обобщенно: "агрессор оказался слишком большой, мощной и богатой страной, возможности которой недооценили".Для Райана же суть нынешних процессов в том, что Россия и ее армия лучше адаптируются к происходящему, причем на стратегическом уровне. Статья так и называется "Преимущество России в адаптации". Как военный аналитик, он последовательно рассматривает направления, в которых Москва радикально перестроила работу и совершила прорывы в ходе СВО, перехватив инициативу даже в тех областях, где на первых порах преимущество было у Киева (ярчайший пример — БПЛА).Централизованный и системный подход России первоначально казался слабостью, поскольку многие процессы запускались медленно, а ее военно-государственная машина выглядела слишком неповоротливой, неспособной эффективно реагировать на новые вызовы. Тут автор не удержался от хрестоматийного сравнения с медведем. Однако в итоге это обернулось для нашей страны стратегическим преимуществом: такой подход позволяет не только решать сиюминутные задачи на поле боя, но и в целом перестроить армию и военно-промышленный комплекс под требования и условия современной войны, будь то управление войсками, организация наступательных и оборонительных операций, мобилизация ресурсов, повышение выживаемости личного состава и техники.В подобных условиях отдельные успехи противника не способны переломить общую тенденцию. И вот тут Майк Райан затронул еще одну крайне небанальную тему, являющуюся фигурой умолчания в западной аналитике. Правда, и он не решился проговорить ее прямо.Вся статья посвящена противостоянию России и Украины, а Запад в изображении автора находится сильно на заднем плане и играет незначительную военную роль в происходящем. Подобный подход в исполнении очевидно неглупого и разбирающегося в своем деле специалиста выглядит, конечно, несерьезно — как будто маленький ребенок, играющий в прятки, закрывает лицо ладошками и уверен, что отлично спрятался. Например, в качестве одного из военных достижений Киева автор назвал полученную ВСУ за прошедшие два года возможность наносить дальние удары в глубину российской территории. Вот только это стало возможным исключительно благодаря тому, что Запад предоставил Киеву соответствующие вооружения, инструкторов и — не исключено — даже экипажи.Тут, конечно, можно предположить, что Райану просто необходимо было привести примеры хоть каких-то успехов и достижений Киева, а поскольку своих у того не наблюдается, приходится выдавать западную помощь за таковые. Но есть подозрение, что на самом деле автор руководствовался более тонкими и сложными мотивами.Помимо "постановки диагноза", Майк Райан в своей статье уделил немало внимания и "назначению лечения". Перечень того, что Украина должна сделать, чтобы переломить роковые для себя процессы, внушителен, начиная с разработки "собственного стратегического подхода к обучению и приспособлению". Однако если вчитываться внимательно, то становится очевидным, что главные советы автора направлены не в Киев, а много западнее.Чего стоит одна констатация, что "ключевой урок украинского контрнаступления 2023 года заключается в том, что общевойсковая доктрина, которой НАТО обучала украинские войска, устарела". А ведь это не просто натовский материал для подготовки своих прокси — общевойсковая доктрина Североатлантического альянса как таковая. И в ходе боевых действий на Украине было доказано ее несоответствие текущим реалиям и современной войне.По существу, статья Райана является тревожным набатом, адресованным в Вашингтон, Брюссель и прочие западные столицы: очнитесь! Русские успешно перестраивают свою армию и ВПК под новейшие военные тенденции, обкатывая в боевых условиях новые решения, алгоритмы и вооружения, а НАТО с американцами во главе почивает на лаврах стремительно устаревающей системы, просто пуская в расход украинцев и содержимое собственных арсеналов.Однако сказать такое открыто и прямо военный аналитик не может, поскольку это идет совсем уж поперек доминирующей на Западе и обязательной к исполнению повестке. В результате он вынужден прибегать к эзопову языку и намекам. Вот только отказ лиц, принимающих решения по обе стороны Атлантики, видеть действительное положение дел практически гарантирует, что иносказательный алармизм Райана останется гласом вопиющего в пустыне.Что ж, тем лучше для нас. Да и для остального мира.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925984435.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925968893.html

https://ria.ru/20240207/svo-1925944376.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925950733.html

https://ria.ru/20240207/zapad-1925877885.html

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аналитика, россия, киев, украина, нато, вооруженные силы украины