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"У них не было шансов". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
"У них не было шансов". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
"У них не было шансов". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Российские военные нанесли удары по тщательно укрепленным позициям ВСУ установками ТОС-2, сообщил американский YouTube-канал Defence TV. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:27
2024-02-07T17:27
2024-02-07T17:27
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вооруженные силы украины
тос-2
тос-1 «буратино»
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по тщательно укрепленным позициям ВСУ установками ТОС-2, сообщил американский YouTube-канал Defence TV."Прибытие ТОС-2 стало ужасающей новостью для украинских военных. <…> Установка уже продемонстрировала свои возможности, уничтожив личный состав противника в хорошо укрепленных позициях. ТОС-2 не оставила им никаких шансов", — говорится в сообщении.Отмечается, что усовершенствованная тяжелая огнеметная система российской армии оказывает разрушительный эффект на фортификационные сооружения противника."Этот русский гигант выходит за рамки того, что называется обычным оружием. ТОС-2 — это синоним огня и ярости", — резюмируется в публикации.Впервые ТОС-2 "Тосочка" представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Новейшая разработка отличается от стоящих на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками.Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. ТОС-2 оборудована краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925968893.html
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, тос-2, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек"
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ТОС-2, ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А "Солнцепек"
"У них не было шансов". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Defense TV: Россия подорвала тщательно укрепленные позиции ВСУ с помощью ТОС-2