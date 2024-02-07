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Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 07.02.2024 (обновлено: 18:42 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925984032.html
Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного
Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного - РИА Новости, 07.02.2024
Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного
Владимир Зеленский должен оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного, написал бывший президент Украины Петр Порошенко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:26
2024-02-07T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного, написал бывший президент Украины Петр Порошенко в Telegram-канале. "Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. &lt;...&gt; Начните с себя, а от Залужного — отцепитесь!" — говорится в сообщении Порошенко. В воскресенье глава киевского режима в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти. Как заявил бывший глава государства, Зеленскому нужно очистить украинские власти от "недобитков" команды экс-президента Виктора Януковича. Во вторник украинские СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований (ГБР) страны завершило расследование по "Угольному делу" против Порошенко и в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене. В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925567248.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного

Порошенко призвал Зеленского начать перезагрузку власти с себя самого

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного, написал бывший президент Украины Петр Порошенко в Telegram-канале.
«
"Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. <...> Начните с себя, а от Залужного — отцепитесь!" — говорится в сообщении Порошенко.
В воскресенье глава киевского режима в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти.
Как заявил бывший глава государства, Зеленскому нужно очистить украинские власти от "недобитков" команды экс-президента Виктора Януковича.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Начать с себя. Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном
5 февраля, 22:18
Во вторник украинские СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований (ГБР) страны завершило расследование по "Угольному делу" против Порошенко и в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Последний бой Зеленского. Почему Залужный не ушел в отставку
31 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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