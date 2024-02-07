https://ria.ru/20240207/ukraina-1925984032.html

Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного

Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного - РИА Новости, 07.02.2024

Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного

Владимир Зеленский должен оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного, написал бывший президент Украины Петр Порошенко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:26

2024-02-07T17:26

2024-02-07T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

петр порошенко

валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного, написал бывший президент Украины Петр Порошенко в Telegram-канале. "Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. <...> Начните с себя, а от Залужного — отцепитесь!" — говорится в сообщении Порошенко. В воскресенье глава киевского режима в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти. Как заявил бывший глава государства, Зеленскому нужно очистить украинские власти от "недобитков" команды экс-президента Виктора Януковича. Во вторник украинские СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований (ГБР) страны завершило расследование по "Угольному делу" против Порошенко и в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене. В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925567248.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр