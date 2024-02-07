Порошенко посоветовал Зеленскому отстать от Залужного
Порошенко призвал Зеленского начать перезагрузку власти с себя самого
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного, написал бывший президент Украины Петр Порошенко в Telegram-канале.
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"Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. <...> Начните с себя, а от Залужного — отцепитесь!" — говорится в сообщении Порошенко.
В воскресенье глава киевского режима в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти.
Как заявил бывший глава государства, Зеленскому нужно очистить украинские власти от "недобитков" команды экс-президента Виктора Януковича.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований (ГБР) страны завершило расследование по "Угольному делу" против Порошенко и в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.