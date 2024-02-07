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"Уступят территории". На Западе раскрыли, в каком виде сохранится Украина - РИА Новости, 07.02.2024
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16:27 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925968893.html
"Уступят территории". На Западе раскрыли, в каком виде сохранится Украина
"Уступят территории". На Западе раскрыли, в каком виде сохранится Украина - РИА Новости, 07.02.2024
"Уступят территории". На Западе раскрыли, в каком виде сохранится Украина
Украина будет вынуждена уступить территории России, чтобы урегулировать конфликт, заявил аналитик Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum 24. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:27
2024-02-07T16:27
политика
украина
россия
валерий залужный
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина будет вынуждена уступить территории России, чтобы урегулировать конфликт, заявил аналитик Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum 24."Если Запад не готов (поставлять оружие ВСУ. — Прим. ред.), то у Украины остается выбор: воевать дальше или предложить России территориальные уступки", — полагает эксперт.По его мнению, Киеву будет очень трудно продолжать боевые действия, поскольку военно-промышленный комплекс республики несопоставим по мощностям с российским оборонным сектором. Украина неизбежно будет терпеть поражение на фоне дефицита вооружений и боеприпасов, отметил Людвик.Как считает аналитик, НАТО не готова начать войну с Россией, поэтому принятие Украины в альянс не поможет решить проблему.В ноябре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию на фронте патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва". Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, россия, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Россия, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Уступят территории". На Западе раскрыли, в каком виде сохранится Украина

Forum24: Украине придется уступить территории России, чтобы закончить конфликт

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина будет вынуждена уступить территории России, чтобы урегулировать конфликт, заявил аналитик Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum 24.
«
"Если Запад не готов (поставлять оружие ВСУ. — Прим. ред.), то у Украины остается выбор: воевать дальше или предложить России территориальные уступки", — полагает эксперт.
По его мнению, Киеву будет очень трудно продолжать боевые действия, поскольку военно-промышленный комплекс республики несопоставим по мощностям с российским оборонным сектором. Украина неизбежно будет терпеть поражение на фоне дефицита вооружений и боеприпасов, отметил Людвик.
Как считает аналитик, НАТО не готова начать войну с Россией, поэтому принятие Украины в альянс не поможет решить проблему.
В ноябре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию на фронте патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва". Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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