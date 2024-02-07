Рейтинг@Mail.ru
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925950733.html
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 07.02.2024
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
Потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ и подавляющего преимущества России в артиллерии, пишет польская Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:25
2024-02-07T15:25
политика
россия
киев
европа
сергей лавров
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_20:0:3661:2048_1920x0_80_0_0_faffa496f333858f35c41a0059e6bd0c.png
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ и подавляющего преимущества России в артиллерии, пишет польская Gazeta Wyborcza."Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. &lt;…&gt; Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям. &lt;…&gt; Как отмечают сами артиллеристы, чем меньше снарядов, тем больше потери со стороны обороняющейся украинской пехоты", — отмечается в публикации.Как уточняет газета, дефицит вооружений у Киева возник во многом из-за блокировки американской военной помощи и задержки поставок из Европы.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html
россия
киев
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_2cb579f43412a0a5265a5b9bc23b963b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, киев, европа, сергей лавров, вооруженные силы украины, украина
Политика, Россия, Киев, Европа, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Украина
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

Gazeta Wyborcza: украинские военные стали чаще погибать из-за нехватки снарядов

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ и подавляющего преимущества России в артиллерии, пишет польская Gazeta Wyborcza.
«
"Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. <…> Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям. <…> Как отмечают сами артиллеристы, чем меньше снарядов, тем больше потери со стороны обороняющейся украинской пехоты", — отмечается в публикации.
Как уточняет газета, дефицит вооружений у Киева возник во многом из-за блокировки американской военной помощи и задержки поставок из Европы.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Начнут моментально. На Западе раскрыли, что ждет Украину после Залужного
6 февраля, 15:33
 
ПолитикаРоссияКиевЕвропаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала