https://ria.ru/20240207/ukraina-1925950733.html

"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 07.02.2024

"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

Потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ и подавляющего преимущества России в артиллерии, пишет польская Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:25

2024-02-07T15:25

2024-02-07T15:25

политика

россия

киев

европа

сергей лавров

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ и подавляющего преимущества России в артиллерии, пишет польская Gazeta Wyborcza."Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. <…> Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям. <…> Как отмечают сами артиллеристы, чем меньше снарядов, тем больше потери со стороны обороняющейся украинской пехоты", — отмечается в публикации.Как уточняет газета, дефицит вооружений у Киева возник во многом из-за блокировки американской военной помощи и задержки поставок из Европы.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html

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киев

европа

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политика, россия, киев, европа, сергей лавров, вооруженные силы украины, украина