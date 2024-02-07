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"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 07.02.2024
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
Потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ и подавляющего преимущества России в артиллерии, пишет польская Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:25
2024-02-07T15:25
2024-02-07T15:25
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ и подавляющего преимущества России в артиллерии, пишет польская Gazeta Wyborcza."Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. <…> Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям. <…> Как отмечают сами артиллеристы, чем меньше снарядов, тем больше потери со стороны обороняющейся украинской пехоты", — отмечается в публикации.Как уточняет газета, дефицит вооружений у Киева возник во многом из-за блокировки американской военной помощи и задержки поставок из Европы.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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политика, россия, киев, европа, сергей лавров, вооруженные силы украины, украина
Политика, Россия, Киев, Европа, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Украина
"Больше не может". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
Gazeta Wyborcza: украинские военные стали чаще погибать из-за нехватки снарядов