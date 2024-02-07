https://ria.ru/20240207/ukraina-1925922801.html

СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ

СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024

СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к возможным беспорядкам в Киеве в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило издание "Украинская... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:46

2024-02-07T13:46

2024-02-07T16:41

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к возможным беспорядкам в Киеве в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило издание "Украинская правда". "В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения", — сообщило издание. Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, объявление об отставке главнокомандующего ВСУ Залужного планировалось еще 2 февраля, но его отложили, поскольку СБУ опасалась, что в этот день начнутся беспорядки на улицах Киева и в воинских частях со стороны военных. Кроме того, по информации издания, этому предшествовали данные закрытого соцопроса населения страны относительно рейтингов власти. Источники СМИ утверждают, что результаты опроса оказались неожиданными для офиса Зеленского, так как увеличивался процент тех, кто выступает за скорейшее окончание войны за счет "каких-то компромиссов" с Россией. Кроме того, данные зафиксировали падение рейтингов действующей власти на фоне роста доверия к Залужному. В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, ситуация в днр и лнр