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СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 07.02.2024 (обновлено: 16:41 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925922801.html
СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ
СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к возможным беспорядкам в Киеве в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило издание "Украинская... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:46
2024-02-07T16:41
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к возможным беспорядкам в Киеве в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило издание "Украинская правда". "В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения", — сообщило издание. Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, объявление об отставке главнокомандующего ВСУ Залужного планировалось еще 2 февраля, но его отложили, поскольку СБУ опасалась, что в этот день начнутся беспорядки на улицах Киева и в воинских частях со стороны военных. Кроме того, по информации издания, этому предшествовали данные закрытого соцопроса населения страны относительно рейтингов власти. Источники СМИ утверждают, что результаты опроса оказались неожиданными для офиса Зеленского, так как увеличивался процент тех, кто выступает за скорейшее окончание войны за счет "каких-то компромиссов" с Россией. Кроме того, данные зафиксировали падение рейтингов действующей власти на фоне роста доверия к Залужному. В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
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украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ

"Украинская правда": СБУ предупредила, что отставка Залужного спровоцирует бунт

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к возможным беспорядкам в Киеве в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило издание "Украинская правда".
"В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения", — сообщило издание.
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Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного
5 февраля, 15:59
Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, объявление об отставке главнокомандующего ВСУ Залужного планировалось еще 2 февраля, но его отложили, поскольку СБУ опасалась, что в этот день начнутся беспорядки на улицах Киева и в воинских частях со стороны военных.
Кроме того, по информации издания, этому предшествовали данные закрытого соцопроса населения страны относительно рейтингов власти. Источники СМИ утверждают, что результаты опроса оказались неожиданными для офиса Зеленского, так как увеличивался процент тех, кто выступает за скорейшее окончание войны за счет "каких-то компромиссов" с Россией. Кроме того, данные зафиксировали падение рейтингов действующей власти на фоне роста доверия к Залужному.
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В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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