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Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией
Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией - РИА Новости, 07.02.2024
Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:41
2024-02-07T13:41
2024-02-07T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых принципов демократии. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. "То, что выборов не будет, показывает уровень демократии на Украине, а точнее ее отсутствие. Мы видим на Украине попрание ключевых демократических принципов, беспорядок, насилие, беззаконие, произвол – одним словом, сплошная анархия. Эта страна сейчас абсолютно антидемократическая и способна только разрушать", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, с уст украинских чиновников и политиков несколько десятилетий слетает много пафосных слов, но на деле там нет никакой демократии, соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей цеков, россия, совет федерации рф, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
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Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией
Цеков: отмена выборов показывает анархию и отсутствие демократии на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых принципов демократии.
Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
"То, что выборов не будет, показывает уровень демократии на Украине, а точнее ее отсутствие. Мы видим на Украине попрание ключевых демократических принципов, беспорядок, насилие, беззаконие, произвол – одним словом, сплошная анархия. Эта страна сейчас абсолютно антидемократическая и способна только разрушать", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, с уст украинских чиновников и политиков несколько десятилетий слетает много пафосных слов, но на деле там нет никакой демократии, соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств.
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