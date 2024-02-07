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Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925920728.html
Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией
Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией - РИА Новости, 07.02.2024
Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:41
2024-02-07T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей цеков
россия
совет федерации рф
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых принципов демократии. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. "То, что выборов не будет, показывает уровень демократии на Украине, а точнее ее отсутствие. Мы видим на Украине попрание ключевых демократических принципов, беспорядок, насилие, беззаконие, произвол – одним словом, сплошная анархия. Эта страна сейчас абсолютно антидемократическая и способна только разрушать", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, с уст украинских чиновников и политиков несколько десятилетий слетает много пафосных слов, но на деле там нет никакой демократии, соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств.
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в мире, украина, сергей цеков, россия, совет федерации рф, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Цеков, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией

Цеков: отмена выборов показывает анархию и отсутствие демократии на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых принципов демократии.
Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
"То, что выборов не будет, показывает уровень демократии на Украине, а точнее ее отсутствие. Мы видим на Украине попрание ключевых демократических принципов, беспорядок, насилие, беззаконие, произвол – одним словом, сплошная анархия. Эта страна сейчас абсолютно антидемократическая и способна только разрушать", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, с уст украинских чиновников и политиков несколько десятилетий слетает много пафосных слов, но на деле там нет никакой демократии, соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЦековРоссияСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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