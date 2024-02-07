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Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией

Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией - РИА Новости, 07.02.2024

Российский сенатор назвал отмену выборов президента Украины анархией

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:41

2024-02-07T13:41

2024-02-07T13:41

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сергей цеков

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совет федерации рф

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отмену президентских выборов на Украине анархией и попранием ключевых принципов демократии. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. "То, что выборов не будет, показывает уровень демократии на Украине, а точнее ее отсутствие. Мы видим на Украине попрание ключевых демократических принципов, беспорядок, насилие, беззаконие, произвол – одним словом, сплошная анархия. Эта страна сейчас абсолютно антидемократическая и способна только разрушать", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, с уст украинских чиновников и политиков несколько десятилетий слетает много пафосных слов, но на деле там нет никакой демократии, соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств.

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Кирилл Волков

в мире, украина, сергей цеков, россия, совет федерации рф, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр