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Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 07.02.2024
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02:20 07.02.2024 (обновлено: 09:51 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925827341.html
Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины
Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 07.02.2024
Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины
Группа из нескольких американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:20
2024-02-07T09:51
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Группа из нескольких американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю, обосновав такой шаг риском для США потерять доверие союзников, пишет газета The New York Times."Правительства (партнеров США. — Прим. ред.) наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы &lt;…&gt;. Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами", — говорится в письме девяти дипломатов.Как отмечает NYT, такие публичные обращения нехарактерны для дипломатического корпуса, представители которого довольно неохотно вступают в подобные внутриполитические распри."Никто из нас никогда не подписывал письмо, подобное этому. Но, учитывая серьезность исторического момента, мы считаем необходимым поделиться с вами нашей прямой и честной оценкой", — говорится в послании.В публикации уточняется, что обращение в конгресс подписали послы США в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме."Многие сторонники законопроекта в конгрессе предупреждают, что невыполнение плана помощи Украине может придать смелости Китаю в регионе", — говорится в материале NYT.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Представленный документ вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный документ, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
https://ria.ru/20240206/zakon-1925816272.html
https://ria.ru/20240206/postavki-1925815704.html
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в мире, сша, украина, израиль, джо байден, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Украина, Израиль, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины

NYT: дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Группа из нескольких американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю, обосновав такой шаг риском для США потерять доверие союзников, пишет газета The New York Times.
"Правительства (партнеров США. — Прим. ред.) наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы <…>. Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами", — говорится в письме девяти дипломатов.
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Как отмечает NYT, такие публичные обращения нехарактерны для дипломатического корпуса, представители которого довольно неохотно вступают в подобные внутриполитические распри.
«
"Никто из нас никогда не подписывал письмо, подобное этому. Но, учитывая серьезность исторического момента, мы считаем необходимым поделиться с вами нашей прямой и честной оценкой", — говорится в послании.
В публикации уточняется, что обращение в конгресс подписали послы США в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме.
«
"Многие сторонники законопроекта в конгрессе предупреждают, что невыполнение плана помощи Украине может придать смелости Китаю в регионе", — говорится в материале NYT.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Представленный документ вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный документ, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
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