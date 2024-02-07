https://ria.ru/20240207/udary-1926040879.html

Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 07.02.2024

Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Авиация США и Великобритании нанесла два удара по северу йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:46

2024-02-07T22:46

2024-02-07T22:46

в мире

красное море

сша

великобритания

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла два удара по северу йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море (к западу от Йемена)", - рассказал представитель местных властей. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240204/yemen-1925279226.html

красное море

сша

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красное море, сша, великобритания, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене