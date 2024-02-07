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Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 07.02.2024
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22:46 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/udary-1926040879.html
Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене
Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 07.02.2024
Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене
Авиация США и Великобритании нанесла два удара по северу йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:46
2024-02-07T22:46
в мире
красное море
сша
великобритания
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла два удара по северу йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море (к западу от Йемена)", - рассказал представитель местных властей. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240204/yemen-1925279226.html
красное море
сша
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в мире, красное море, сша, великобритания, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Великобритания, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Источник: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Авиация США и Британии нанесла два удара по северу йеменской провинции Ходейда

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла два удара по северу йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«
"Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море (к западу от Йемена)", - рассказал представитель местных властей.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореСШАВеликобританияАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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