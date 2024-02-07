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Точно в цель. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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08:46 07.02.2024 (обновлено: 10:06 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html
Точно в цель. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Точно в цель. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
Точно в цель. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Российские военные наносят точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:46
2024-02-07T10:06
в мире
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россия
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владимир путин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные наносят точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.&quot;Если внимательно следить за ударами российских ракет, то можно увидеть, что каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель&quot;, — указал он.Как отметил аналитик, российские силы всегда бьют только по целям ВСУ, в то время как украинцы лишь обстреливают гражданские поселения, совершая военные преступления.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Киев неоднократно организовывал теракты на территории России. Так, в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стоят власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту, признав, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.
https://ria.ru/20240206/katastrofa-1925708545.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Точно в цель. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Эксперт Меркурис: ВС России наносят точные удары по военным объектам ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные наносят точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«

"Если внимательно следить за ударами российских ракет, то можно увидеть, что каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель", — указал он.

Как отметил аналитик, российские силы всегда бьют только по целям ВСУ, в то время как украинцы лишь обстреливают гражданские поселения, совершая военные преступления.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Киев неоднократно организовывал теракты на территории России. Так, в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стоят власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту, признав, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.
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