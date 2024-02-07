https://ria.ru/20240207/udar-1925915518.html

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 07.02.2024

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:23

2024-02-07T13:23

2024-02-07T15:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. <...> Цель удара достигнута, все объекты поражены", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что на них производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества.Кроме того, российские военные нанесли удары по складам авиационных средств поражения и горючего, живой силе и технике противника в 119 районах.Купянское и Краснолиманское направленияВооруженные силы отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Синьковка в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР."Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30", — указано в сводке о ходе спецоперации.Российские военные также отбили две атаки противника возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.Донецкое и Южнодонецкое направленияЮжная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также отразила десять атак ВСУ в районе населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа в ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей", — отметили в Минобороны.Благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов ВСУ.Восточная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Южнодонецком направлении и нанесла поражение живой силе и технике противника возле Урожайного и Старомайорского. ВСУ потеряли до 195 военных, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также САУ "Акация".Запорожское и Херсонское направленияВС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Жеребянки и Работино в Запорожской области. Противник потерял до 30 военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Херсонском направлении российские бойцы уничтожили 45 украинских военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийскую систему М777 производства США.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Алексеевки в ДНР, перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 104 украинских дрона.

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https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925316536.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, сша, миг-29